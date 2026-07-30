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أخبار من السعودية.. المملكة تدين استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الأردن

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واس - الرياض 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. المملكة تدين استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الأردن

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:46 مساءً كتب شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مجددةً تضامنها مع الأردن وشعبها الشقيق في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار.
وشددت المملكة على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية السافرة على الأردن ودول المنطقة، مؤكدةً أهمية اتخاذ خطوات جادة للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.
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آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

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