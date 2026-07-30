أخبار من السعودية.. ”الخليج 365” في مطل أبراج الساعة.. أجمل وأشرف إطلالة في العالم تثري تجربة ضيوف الرحمن

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الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 02:56 مساءً كتب شريف احمد - في قلب مكة المكرمة، وعلى مقربة خطوات من المسجد الحرام، يقدّم مطل أبراج الساعة تجربة استثنائية تجمع بين روعة التصميم المعماري وعظمة المكان، ليمنح الزائر إطلالة بانورامية مباشرة على الكعبة المشرفة والمسجد الحرام في مشهد يُجسد شرف الموقع وجمال الرؤية.
ورصدت ”اليوم“ تصميم المطل الذي يمتاز بروح عصرية تتناغم مع قدسية المكان، حيث يتزين ب25 قبة بانورامية تسمح بتدفق الضوء الطبيعي من مختلف الاتجاهات، ما يضفي إحساسًا بالرحابة والانفتاح على المشهد المحيط.
كما يتكامل التصميم مع مسارات للمياه ونوافير موزعة بعناية، لتمنح الزوار أجواءً منعشة ولمسات جمالية هادئة تعزز من متعة التجربة، وتجعل من المطل وجهة فريدة تمزج بين الفخامة والسكينة، وتثري رحلة ضيوف الرحمن بواحدة من أميز الإطلالات على المسجد الحرام.
وأوضح الذهبي أن أبراج الساعة تُعد أيقونة معمارية سعودية إسلامية عالمية، وتضم أكبر مجمع فنادق في العالم، إلى جانب احتضانها أعلى برج مأهول في العالم وأعلى مصلى في العالم، مبينًا أن المجمع يستقبل يوميًا أكثر من 100 ألف زائر، فيما يتجاوز عدد زواره سنويًا أكثر من 40 مليون زائر، يقدم لهم نموذجًا للضيافة السعودية وفق أعلى المعايير العالمية.
وقال إن دور أبراج الساعة لم يعد يقتصر على توفير خدمات الإقامة والتسوق، بل تحول إلى منصة وطنية تعكس هوية المملكة، وتعرّف الزوار بالإرث الحضاري والتراث السعودي، والنهضة الاقتصادية، وجودة الحياة، والمقومات السياحية التي تزخر بها مختلف مناطق المملكة، لافتًا إلى أن المجمع يحرص على تعريف ضيوف الرحمن بأبرز المواقع التاريخية والتراثية في منطقة مكة المكرمة والمملكة بشكل عام.
وأضاف أن الفعاليات والبرامج المقدمة للزوار تُعرض بعشر لغات عالمية، بما يضمن وصول الرسائل الثقافية والمعرفية إلى مختلف الجنسيات، ويعزز من تجربة الزائر منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته.
وبيّن أن المركز التجاري في أبراج الساعة يتميز بموقعه الملاصق لساحات المسجد الحرام، حيث يستطيع الزائر الوصول مباشرة إلى الساحات عبر باب الملك عبدالعزيز، ما يوفر سهولة الحركة ويختصر الوقت والجهد على ضيوف الرحمن.
وأوضح أن المجمع يشكل مدينة متكاملة داخل مدينة، إذ يجد الزائر جميع احتياجاته من التسوق والمطاعم والخدمات والترفيه دون الحاجة إلى مغادرة الموقع، إلى جانب منظومة ضيافة فندقية متكاملة تضم سبعة فنادق توفر نحو 10 آلاف غرفة وجناح، تتميز غالبيتها بإطلالات بانورامية مباشرة على الكعبة المشرفة والمسجد الحرام، فيما تطل أخرى على مدينة مكة المكرمة.
واختتم الذهبي حديثه بالتأكيد على أن القرب المباشر من المسجد الحرام يمنح ضيوف الرحمن تجربة أكثر راحة وسهولة، مشددًا على أن جميع فرق العمل في أبراج الساعة تولي اهتمامًا بالغًا بأدق التفاصيل، وتسعى إلى تقديم خدمات نوعية تعكس مكانة المملكة وريادتها في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، بما يسهم في إثراء رحلتهم الدينية والسياحية وترك انطباع إيجابي يدوم بعد عودتهم إلى بلدانهم.
ورصدت ”اليوم“ تصميم المطل الذي يمتاز بروح عصرية تتناغم مع قدسية المكان، حيث يتزين ب25 قبة بانورامية تسمح بتدفق الضوء الطبيعي من مختلف الاتجاهات، ما يضفي إحساسًا بالرحابة والانفتاح على المشهد المحيط.
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مَعلم إسلامي عالميأكد ممثل إدارة الاتصال المؤسسي بمجمع أبراج الساعة وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين، فادي الذهبي، أن مجمع أبراج الساعة أصبح أحد أبرز المعالم السعودية والإسلامية العالمية، ومنصة متكاملة لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن إطلاق مشروع «مطل أبراج الساعة» يأتي امتدادًا لجهود المجمع في تقديم تجارب نوعية تجمع بين الضيافة الراقية والإثراء الثقافي والمعرفي لزوار مكة المكرمة.
وأوضح الذهبي أن أبراج الساعة تُعد أيقونة معمارية سعودية إسلامية عالمية، وتضم أكبر مجمع فنادق في العالم، إلى جانب احتضانها أعلى برج مأهول في العالم وأعلى مصلى في العالم، مبينًا أن المجمع يستقبل يوميًا أكثر من 100 ألف زائر، فيما يتجاوز عدد زواره سنويًا أكثر من 40 مليون زائر، يقدم لهم نموذجًا للضيافة السعودية وفق أعلى المعايير العالمية.
وقال إن دور أبراج الساعة لم يعد يقتصر على توفير خدمات الإقامة والتسوق، بل تحول إلى منصة وطنية تعكس هوية المملكة، وتعرّف الزوار بالإرث الحضاري والتراث السعودي، والنهضة الاقتصادية، وجودة الحياة، والمقومات السياحية التي تزخر بها مختلف مناطق المملكة، لافتًا إلى أن المجمع يحرص على تعريف ضيوف الرحمن بأبرز المواقع التاريخية والتراثية في منطقة مكة المكرمة والمملكة بشكل عام.
وأضاف أن الفعاليات والبرامج المقدمة للزوار تُعرض بعشر لغات عالمية، بما يضمن وصول الرسائل الثقافية والمعرفية إلى مختلف الجنسيات، ويعزز من تجربة الزائر منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته.
إطلالة مباشرة على الحرم والكعبة المشرفةوأشار الذهبي إلى أن «مطل أبراج الساعة» يمثل أحد أحدث مشاريع المجمع، ويمنح الزائر تجربة استثنائية من خلال إطلالة مباشرة على المسجد الحرام والكعبة المشرفة، واصفًا إياه بأنه“أجمل وأشرف إطلالة في العالم”، حيث يتيح للمعتمرين والزوار الاستمتاع بمشاهد بانورامية فريدة وتوثيق لحظات لا تُنسى، إلى جانب حصولهم على هدايا تذكارية تعكس قيمة زيارتهم للحرم المكي الشريف والمملكة العربية السعودية.
وبيّن أن المركز التجاري في أبراج الساعة يتميز بموقعه الملاصق لساحات المسجد الحرام، حيث يستطيع الزائر الوصول مباشرة إلى الساحات عبر باب الملك عبدالعزيز، ما يوفر سهولة الحركة ويختصر الوقت والجهد على ضيوف الرحمن.
وأوضح أن المجمع يشكل مدينة متكاملة داخل مدينة، إذ يجد الزائر جميع احتياجاته من التسوق والمطاعم والخدمات والترفيه دون الحاجة إلى مغادرة الموقع، إلى جانب منظومة ضيافة فندقية متكاملة تضم سبعة فنادق توفر نحو 10 آلاف غرفة وجناح، تتميز غالبيتها بإطلالات بانورامية مباشرة على الكعبة المشرفة والمسجد الحرام، فيما تطل أخرى على مدينة مكة المكرمة.
واختتم الذهبي حديثه بالتأكيد على أن القرب المباشر من المسجد الحرام يمنح ضيوف الرحمن تجربة أكثر راحة وسهولة، مشددًا على أن جميع فرق العمل في أبراج الساعة تولي اهتمامًا بالغًا بأدق التفاصيل، وتسعى إلى تقديم خدمات نوعية تعكس مكانة المملكة وريادتها في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، بما يسهم في إثراء رحلتهم الدينية والسياحية وترك انطباع إيجابي يدوم بعد عودتهم إلى بلدانهم.