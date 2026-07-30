أخبار من السعودية.. "البديوي" يبحث مستجدات التحضير للقمة الثانية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي

الشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - بحث معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، مستجدات التحضير للقمة الثانية بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله- وقادة وزعماء دول الاتحاد الأوروبي والموضوعات المتعلقة بها.إضافة إلى مناقشة سير تنفيذ مخرجات القمة الأولى بين الجانبين وآليات تنفيذها؛ بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم بين معاليه والممثلة العليا، أعرب فيه الجانبان عن تطلعهما إلى عقد القمة الثانية بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وقادة وزعماء دول الاتحاد الأوروبي، باعتبارها محطة استراتيجية مهمة لتعزيز مسيرة الشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.كما أكد الجانبان، على أهمية مواصلة العمل المشترك، والبناء على ما تحقق من نتائج ومبادرات منذ انعقاد القمة الأولى، لتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية.وكذلك بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وتعود بالتنمية والازدهار على شعوب مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وتسهم في دعم الأمن والاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.