أخبار من السعودية.. المناهج يلزم المدارس بـ 20 حصة لـ «القيم» وتأهيل الطلاب للمسابقات بخطة 1448

رفع جاهزية الطلاب

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:32 مساءً كتب شريف احمد - ألزم المركز الوطني للمناهج، المدارس بتخصيص 20 حصة سنوياً لبرنامج «القيم» ضمن الفترات اللامنهجية للعام الدراسي 1448هـ، موجهاً بإدراج برامج تأهيل الطلاب للمسابقات ضمن الخطط الدراسية؛ لاكتشاف المواهب وتعزيز التنافسية.وأوضح المركز أن الدليل المعتمد للخطط الدراسية يهدف إلى ترسيخ القيم الوطنية والإسلامية، وتعزيز السلوك الإيجابي، وتنمية المسؤولية، مبيناً أن هذه البرامج التربوية ستنفذ على مدار العام لبناء شخصية الطالب الإيجابية داخل محيطه المدرسي والمجتمعي.وشدد الدليل على ضرورة وضع المدارس برامج تدريبية مخصصة لإعداد الطلاب للمشاركة في مختلف المسابقات، مشترطاً جعل هذه البرامج جزءاً أساسياً من الخطة الدراسية للأنشطة، بما يدعم تنمية القدرات الطلابية.وأشار المركز إلى أن هذا التنظيم يسهم في رفع جاهزية الطلاب للمنافسة بقوة على المستويات المحلية والوطنية، لافتاً الانتباه إلى أن الإجراء الجديد يعزز التكامل بين النشاط الطلابي والعملية التعليمية اليومية.وأضاف أن هذه الخطوة تحول المسابقات إلى بيئة تعليمية محفزة للإبداع والتميز، تسهم في صقل المواهب. ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي المركز لجعل الأنشطة رافداً رئيساً لتحقيق مستهدفات التعليم الشامل.