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أخبار من السعودية.. المناهج يلزم المدارس بـ 20 حصة لـ «القيم» وتأهيل الطلاب للمسابقات بخطة 1448

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عبدالعزيز العمري - جدة 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. المناهج يلزم المدارس بـ 20 حصة لـ «القيم» وتأهيل الطلاب للمسابقات بخطة 1448 1/2
  • أخبار من السعودية.. المناهج يلزم المدارس بـ 20 حصة لـ «القيم» وتأهيل الطلاب للمسابقات بخطة 1448 2/2

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:32 مساءً كتب شريف احمد - ألزم المركز الوطني للمناهج، المدارس بتخصيص 20 حصة سنوياً لبرنامج «القيم» ضمن الفترات اللامنهجية للعام الدراسي 1448هـ، موجهاً بإدراج برامج تأهيل الطلاب للمسابقات ضمن الخطط الدراسية؛ لاكتشاف المواهب وتعزيز التنافسية.
وأوضح المركز أن الدليل المعتمد للخطط الدراسية يهدف إلى ترسيخ القيم الوطنية والإسلامية، وتعزيز السلوك الإيجابي، وتنمية المسؤولية، مبيناً أن هذه البرامج التربوية ستنفذ على مدار العام لبناء شخصية الطالب الإيجابية داخل محيطه المدرسي والمجتمعي.

رفع جاهزية الطلاب

وشدد الدليل على ضرورة وضع المدارس برامج تدريبية مخصصة لإعداد الطلاب للمشاركة في مختلف المسابقات، مشترطاً جعل هذه البرامج جزءاً أساسياً من الخطة الدراسية للأنشطة، بما يدعم تنمية القدرات الطلابية.
وأشار المركز إلى أن هذا التنظيم يسهم في رفع جاهزية الطلاب للمنافسة بقوة على المستويات المحلية والوطنية، لافتاً الانتباه إلى أن الإجراء الجديد يعزز التكامل بين النشاط الطلابي والعملية التعليمية اليومية.
وأضاف أن هذه الخطوة تحول المسابقات إلى بيئة تعليمية محفزة للإبداع والتميز، تسهم في صقل المواهب. ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي المركز لجعل الأنشطة رافداً رئيساً لتحقيق مستهدفات التعليم الشامل.
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ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

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