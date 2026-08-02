أخبار من السعودية.. جامعة الأميرة نورة تفتح الباب لبرنامج ”التسجيل المزدوج“ لطالبات الصف الثالث الثانوي

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:32 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلةً بعمادة القبول والتسجيل، اليوم الأحد، فتح باب التسجيل في برنامج «التسجيل المزدوج» للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1448هـ، الذي يتيح لطالبات الصف الثالث الثانوي دراسة عددٍ من المقررات الجامعية بالتزامن مع دراستهن الثانوية، واحتسابها كوحدات دراسية معتمدة في حال التحاقهن بالجامعة، وفق الضوابط والآلية المعتمدة.

ويستمر التسجيل في برنامج «التسجيل المزدوج» حتى يوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026م، ويتضمن عدداً من المقررات العامة، وهي: القيم والأخلاق الإسلامية، التنمية المستدامة، قيم المواطنة الصالحة، مهارات التواصل، الوعي الصحي. تعزيز الجاهزية للمرحلة الجامعية ويهدف البرنامج إلى إكساب طالبات المرحلة الثانوية خبرات نوعية، وتعزيز جاهزيتهن للمرحلة الجامعية، من خلال دراسة مقررات تسهم في تطوير المعارف والمهارات، إلى جانب تسريع المسار الأكاديمي بما يعزز الاستعداد لاجتياز مقررات المرحلة الجامعية.

ويأتي برنامج «التسجيل المزدوج» ضمن برنامج استقطاب الموهوبات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الذي يسعى إلى وضع معايير ومحفزات لاستقطاب الموهوبات من خريجات الثانوية؛ إسهاماً في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الرامية إلى إعداد الكفاءات التنافسية، والتميز في التعليم والتعلم، إضافةً إلى تعزيز المهارات والمعارف والقيم.