أخبار من السعودية.. "البلديات": 97% نسبة التغطية الرقابية على المنشآت الغذائية خلال 6 أشهر

منظومة السلامة الغذائية

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:32 مساءً كتب شريف احمد - كثّفت وزارة البلديات والإسكان جهودها الرقابية على المنشآت الغذائية في مختلف مناطق المملكة، من خلال الأمانات والبلديات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز السلامة الغذائية والحد من حالات التسمم الغذائي.وأوضحت الوزارة أن نسبة التغطية الرقابية على المنشآت الغذائية بلغت 97 في المئة خلال النصف الأول من عام 2026، مع مواصلة الأمانات والبلديات توسيع نطاق الجولات الميدانية ورفع وتيرتها خلال الفترة المقبلة؛ لاستكمال التغطية الرقابية، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية، وحماية صحة المستهلك.وأكدت أن الأمانات والبلديات تنفذ جولات رقابية ميدانية على المطاعم والمطابخ ومحال بيع الأغذية؛ للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والأنظمة واللوائح المنظمة للأنشطة الغذائية، ورصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة، حفاظًا على الصحة العامة ورفعًا لجودة الخدمات المقدمة.وأشارت الوزارة إلى أن التنسيق المستمر بين الأمانات والبلديات والجهات الشريكة يعزز كفاءة منظومة السلامة الغذائية، ويرفع مستوى الجاهزية والاستجابة للملاحظات والمخالفات المرتبطة بالأنشطة الغذائي.ودعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن المنشآت الغذائية غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية عبر الرقم الموحد «940» أو منصة ”بلدي“، مؤكدةً أن مشاركة المجتمع تدعم أعمال الرقابة الميدانية وتساعد على سرعة رصد الملاحظات ومعالجتها.