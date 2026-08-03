أخبار من السعودية.. جدة تجمع 120 موهبة من 19 دولة في أولمبياد العلوم النووية الدولي

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، غدًا الاثنين في جدة، حفل افتتاح النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي «إنسو 2026»، بمشاركة 120 طالبًا ومختصًا علميًا يمثلون 19 دولة، في منافسات تستضيفها جامعة الملك عبدالعزيز خلال الفترة من 3 إلى 9 أغسطس الجاري.



ويأتي تنظيم الأولمبياد في المملكة بالشراكة بين وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ليجمع نخبة من الطلبة والمختصين في مجال العلوم النووية، ويوفر منصة دولية لتبادل المعرفة والخبرات واستعراض التطبيقات السلمية للتقنيات النووية.



منافسات علمية



يُعد أولمبياد العلوم النووية الدولي «INSO» من المنافسات العلمية الدولية الحديثة، إذ أقرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2024، بهدف تعزيز المعرفة بالعلوم النووية وتطبيقاتها السلمية، وترسيخ مفاهيم الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات النووية، إلى جانب تحفيز الأجيال الشابة على التخصص في هذا المجال العلمي المتقدم.



كما يفتح الأولمبياد المجال أمام المشاركين لتطوير أفكار وحلول مبتكرة يمكن أن تسهم في توسيع نطاق الاستفادة من العلوم النووية في الأغراض السلمية، بما يعزز حضور العلوم والتقنيات النووية في معالجة عدد من التحديات العلمية والتنموية.

حضور سعودي

وتأتي استضافة المملكة للنسخة الثالثة امتدادًا لمشاركة سعودية بدأت مع انطلاق الأولمبياد في عام 2024 بالفلبين، حيث مثلت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» المملكة في النسخة الأولى، قبل أن تتواصل المشاركة في النسخة الثانية التي استضافتها ماليزيا عام 2025.



وحققت المملكة خلال مشاركتيها السابقتين خمس جوائز دولية، تمثلت في ميدالية فضية، وثلاث ميداليات برونزية، إلى جانب شهادة تقدير، في مؤشر على تنامي حضور الطلبة السعوديين في المنافسات العلمية الدولية المتخصصة.



وتعكس استضافة جدة للأولمبياد توجه المملكة نحو دعم التميز والابتكار العلمي، وتوفير منصات دولية تتيح للموهوبين السعوديين التفاعل مع نظرائهم من مختلف دول العالم، وتبادل الخبرات في تخصصات علمية ترتبط بمستقبل الطاقة والتقنيات المتقدمة.

استضافات العلمية

وتنضم استضافة «إنسو 2026» إلى سلسلة من المنافسات العلمية الدولية التي احتضنتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، من أبرزها أولمبياد الكيمياء الدولي الذي أقيم في الرياض عام 2024، وأولمبياد الفيزياء الآسيوي الذي استضافته المنطقة الشرقية عام 2025.

وتعكس هذه الاستضافات تنامي قدرة المملكة على تنظيم المنافسات العلمية العالمية، وحرصها على توفير بيئات تنافسية تجمع الموهوبين والباحثين والمهتمين بالعلوم الحديثة، بما يدعم بناء جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على مواصلة الحضور في المجالات العلمية والتقنية المتقدمة.

