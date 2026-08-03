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أخبار من السعودية.. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان التطورات وجهود خفض التصعيد

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واس - الرياض 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان التطورات وجهود خفض التصعيد 1/2
  • أخبار من السعودية.. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان التطورات وجهود خفض التصعيد 2/2

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.
وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الأخيرة في ظل الأوضاع الراهنة، إلى جانب مناقشة الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد.

وأكد سمو الوزير خلال الاتصال حرص المملكة على مواصلة دورها الإقليمي في إحلال الأمن والاستقرار، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة.
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ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

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