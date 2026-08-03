أخبار من السعودية.. أغسطس ثاني أكثر أشهر العام حرارةً.. والأحساء تسجل أعلى المعدلات

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الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد أن شهر أغسطس يُعد من أكثر أشهر السنة تطرفًا في عناصر الطقس بالمملكة العربية السعودية، إذ يأتي ثانيًا من حيث متوسط درجات الحرارة، والأول في متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى، في وقت تتباين فيه كميات الأمطار بين المناطق، حيث تتركز في المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من جنوب وغرب المملكة.
بينما تسود الأجواء الجافة معظم المناطق الأخرى، وذلك وفق التقرير الإحصائي المناخي لشهر أغسطس المبني على سجلات المركز خلال الفترة المناخية الممتدة من عام 1985 حتى 2025، والمعدل المرجعي للفترة (1991-2020).
وأوضح التقرير أن متوسط درجة الحرارة على مستوى المملكة خلال شهر أغسطس يبلغ 33.1 درجة مئوية، ليحل الشهر في المرتبة الثانية بين أشهر السنة من حيث متوسط الحرارة، بينما يبلغ متوسط درجات الحرارة العظمى 40.3 درجة مئوية، وهو الأعلى بين جميع أشهر العام، في حين يصل متوسط درجات الحرارة الصغرى إلى 25.75 درجة مئوية، وهو أيضًا الأعلى سنويًا، بما يعكس ذروة الموسم الحار في المملكة خلال هذا الشهر.
وبيّن المركز أن التوزيع الجغرافي لدرجات الحرارة يظهر تركز أعلى المعدلات في وسط وشرق المملكة وأجزاء من المنطقة الغربية، بينما تنخفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة في المرتفعات الجنوبية الغربية، خاصة مناطق عسير والباحة، نتيجة الارتفاع عن سطح البحر. كما تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى قيمها في شرق المملكة، في حين ترتفع درجات الحرارة الصغرى في شرق المملكة وأجزاء من غربها وجنوبها الغربي، وتبقى الأقل في المرتفعات الجنوبية الغربية وشمال المملكة.
أظهرت بيانات المحطات المناخية أن الأحساء تتصدر مدن المملكة في متوسط درجات الحرارة العظمى خلال أغسطس بنحو 45.9 درجة مئوية، تليها القيصومة بـ45.4 درجة، ثم الدمام بـ44.8 درجة، والقصيم بـ44.3 درجة، والرياض بـ44.2 درجة، في حين سجلت أبها أدنى متوسط للعظمى عند 30.7 درجة مئوية، تلتها خميس مشيط بـ32 درجة، ثم الوجه بـ34.7 درجة، والباحة بـ35.6 درجة.
وفي درجات الحرارة الصغرى، جاءت المدينة المنورة في المرتبة الأولى بمتوسط 30.5 درجة مئوية، تلتها مكة المكرمة بـ29.9 درجة، ثم جازان بـ29.8 درجة، فالأحساء بـ29.2 درجة، والدمام بـ28.9 درجة، بينما سجلت أبها أقل متوسط للصغرى بلغ 17.2 درجة مئوية، تلتها خميس مشيط بـ17.9 درجة.
وفي جانب الأمطار، أوضح التقرير أن المعدل المناخي لهطول الأمطار في أغسطس يبلغ 5.94 ملم، ليكون سادس أكثر أشهر السنة مطرًا على مستوى المملكة، إلا أن توزيع الأمطار يتسم بعدم التجانس، حيث تتركز في المرتفعات الجنوبية الغربية وجنوب وغرب المملكة، بينما تنخفض بصورة كبيرة أو تنعدم في أجزاء واسعة من المناطق الوسطى والشرقية والشمالية.
وبيّنت بيانات المحطات أن جازان تسجل أعلى متوسط للهطول المطري خلال أغسطس بواقع 32.3 ملم، تليها خميس مشيط بـ29.4 ملم، ثم أبها بـ25.9 ملم، والطائف بـ17.2 ملم، والباحة بـ13.2 ملم، في حين لا تسجل بعض محطات المنطقة الشرقية أي معدلات تذكر خلال الشهر.
وأشار التقرير إلى أن عام 2017 سجل أعلى متوسط لدرجات الحرارة العظمى خلال أغسطس منذ بدء السجلات المناخية محل الدراسة، بواقع 41.61 درجة مئوية، كما سجل أعلى متوسط لدرجات الحرارة الصغرى بلغ 27.61 درجة مئوية، بينما شهد عام 2024 أعلى متوسط لهطول الأمطار خلال أغسطس بواقع 39.35 ملم، وهو أعلى معدل مسجل خلال الفترة المناخية الممتدة من 1985 إلى 2025.
وأضاف التقرير أن محطة جازان سجلت أعلى تكرار لأيام الأمطار الغزيرة فأعلى خلال شهر أغسطس بإجمالي 50 يومًا خلال الفترة المناخية المدروسة، تلتها محطة أبها بـ37 يومًا، ما يعكس الطبيعة الموسمية للأمطار الصيفية على المرتفعات الجنوبية الغربية وجنوب غرب المملكة.
وفي المقابل، أظهرت الإحصاءات أن الأحساء تتصدر محطات المملكة في عدد الأيام التي تتجاوز فيها درجة الحرارة العظمى 45 درجة مئوية خلال أغسطس، بمتوسط 22 يومًا في الشهر، تليها القيصومة ثم القصيم، وهو ما يعكس شدة الموجات الحارة التي تشهدها المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط المملكة خلال ذروة فصل الصيف.
وأكد التقرير أن هذه الإحصاءات المناخية تمثل مرجعًا علميًا مهمًا لتوصيف الخصائص المناخية لشهر أغسطس، وتدعم أعمال التخطيط وإدارة المخاطر المرتبطة بالطقس والمناخ، إلى جانب الاستفادة منها في القطاعات الزراعية والمائية والبيئية والاقتصادية، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الظواهر الجوية الموسمية في مختلف مناطق المملكة.
بينما تسود الأجواء الجافة معظم المناطق الأخرى، وذلك وفق التقرير الإحصائي المناخي لشهر أغسطس المبني على سجلات المركز خلال الفترة المناخية الممتدة من عام 1985 حتى 2025، والمعدل المرجعي للفترة (1991-2020).
متوسط درجات الحرارة
وأوضح التقرير أن متوسط درجة الحرارة على مستوى المملكة خلال شهر أغسطس يبلغ 33.1 درجة مئوية، ليحل الشهر في المرتبة الثانية بين أشهر السنة من حيث متوسط الحرارة، بينما يبلغ متوسط درجات الحرارة العظمى 40.3 درجة مئوية، وهو الأعلى بين جميع أشهر العام، في حين يصل متوسط درجات الحرارة الصغرى إلى 25.75 درجة مئوية، وهو أيضًا الأعلى سنويًا، بما يعكس ذروة الموسم الحار في المملكة خلال هذا الشهر.
وبيّن المركز أن التوزيع الجغرافي لدرجات الحرارة يظهر تركز أعلى المعدلات في وسط وشرق المملكة وأجزاء من المنطقة الغربية، بينما تنخفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة في المرتفعات الجنوبية الغربية، خاصة مناطق عسير والباحة، نتيجة الارتفاع عن سطح البحر. كما تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى قيمها في شرق المملكة، في حين ترتفع درجات الحرارة الصغرى في شرق المملكة وأجزاء من غربها وجنوبها الغربي، وتبقى الأقل في المرتفعات الجنوبية الغربية وشمال المملكة.
محطات مناخية
أظهرت بيانات المحطات المناخية أن الأحساء تتصدر مدن المملكة في متوسط درجات الحرارة العظمى خلال أغسطس بنحو 45.9 درجة مئوية، تليها القيصومة بـ45.4 درجة، ثم الدمام بـ44.8 درجة، والقصيم بـ44.3 درجة، والرياض بـ44.2 درجة، في حين سجلت أبها أدنى متوسط للعظمى عند 30.7 درجة مئوية، تلتها خميس مشيط بـ32 درجة، ثم الوجه بـ34.7 درجة، والباحة بـ35.6 درجة.
وفي درجات الحرارة الصغرى، جاءت المدينة المنورة في المرتبة الأولى بمتوسط 30.5 درجة مئوية، تلتها مكة المكرمة بـ29.9 درجة، ثم جازان بـ29.8 درجة، فالأحساء بـ29.2 درجة، والدمام بـ28.9 درجة، بينما سجلت أبها أقل متوسط للصغرى بلغ 17.2 درجة مئوية، تلتها خميس مشيط بـ17.9 درجة.
هطول الأمطار
وفي جانب الأمطار، أوضح التقرير أن المعدل المناخي لهطول الأمطار في أغسطس يبلغ 5.94 ملم، ليكون سادس أكثر أشهر السنة مطرًا على مستوى المملكة، إلا أن توزيع الأمطار يتسم بعدم التجانس، حيث تتركز في المرتفعات الجنوبية الغربية وجنوب وغرب المملكة، بينما تنخفض بصورة كبيرة أو تنعدم في أجزاء واسعة من المناطق الوسطى والشرقية والشمالية.
وبيّنت بيانات المحطات أن جازان تسجل أعلى متوسط للهطول المطري خلال أغسطس بواقع 32.3 ملم، تليها خميس مشيط بـ29.4 ملم، ثم أبها بـ25.9 ملم، والطائف بـ17.2 ملم، والباحة بـ13.2 ملم، في حين لا تسجل بعض محطات المنطقة الشرقية أي معدلات تذكر خلال الشهر.
درجات الحرارة الغظمى
وأشار التقرير إلى أن عام 2017 سجل أعلى متوسط لدرجات الحرارة العظمى خلال أغسطس منذ بدء السجلات المناخية محل الدراسة، بواقع 41.61 درجة مئوية، كما سجل أعلى متوسط لدرجات الحرارة الصغرى بلغ 27.61 درجة مئوية، بينما شهد عام 2024 أعلى متوسط لهطول الأمطار خلال أغسطس بواقع 39.35 ملم، وهو أعلى معدل مسجل خلال الفترة المناخية الممتدة من 1985 إلى 2025.
وأضاف التقرير أن محطة جازان سجلت أعلى تكرار لأيام الأمطار الغزيرة فأعلى خلال شهر أغسطس بإجمالي 50 يومًا خلال الفترة المناخية المدروسة، تلتها محطة أبها بـ37 يومًا، ما يعكس الطبيعة الموسمية للأمطار الصيفية على المرتفعات الجنوبية الغربية وجنوب غرب المملكة.
الأحساء تتصدر
وفي المقابل، أظهرت الإحصاءات أن الأحساء تتصدر محطات المملكة في عدد الأيام التي تتجاوز فيها درجة الحرارة العظمى 45 درجة مئوية خلال أغسطس، بمتوسط 22 يومًا في الشهر، تليها القيصومة ثم القصيم، وهو ما يعكس شدة الموجات الحارة التي تشهدها المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط المملكة خلال ذروة فصل الصيف.
وأكد التقرير أن هذه الإحصاءات المناخية تمثل مرجعًا علميًا مهمًا لتوصيف الخصائص المناخية لشهر أغسطس، وتدعم أعمال التخطيط وإدارة المخاطر المرتبطة بالطقس والمناخ، إلى جانب الاستفادة منها في القطاعات الزراعية والمائية والبيئية والاقتصادية، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الظواهر الجوية الموسمية في مختلف مناطق المملكة.