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أخبار من السعودية.. "الأرصاد" ينبّه من عوالق ترابية تحد الرؤية على الباحة وتبوك

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واس - الباحة 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. "الأرصاد" ينبّه من عوالق ترابية تحد الرؤية على الباحة وتبوك 1/4
  • أخبار من السعودية.. "الأرصاد" ينبّه من عوالق ترابية تحد الرؤية على الباحة وتبوك 2/4
  • أخبار من السعودية.. "الأرصاد" ينبّه من عوالق ترابية تحد الرؤية على الباحة وتبوك 3/4
  • أخبار من السعودية.. "الأرصاد" ينبّه من عوالق ترابية تحد الرؤية على الباحة وتبوك 4/4

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 09:28 صباحاً كتب شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من تكوُّن عوالق ترابية على منطقة الباحة، يصاحبها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية إلى مسافة تتراوح بين (3 - 5) كيلومترات، على مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والعقيق، والقرى، وبني حسن، والمندق، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة صباحًا.

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أتربة مثارة على تبوك

ونبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من أتربة مثارة، على تبوك، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كم.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الواحدة ظهرًا.‏
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آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

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