أخبار من السعودية.. "الأرصاد" ينبّه من عوالق ترابية تحد الرؤية على الباحة وتبوك

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أتربة مثارة على تبوك

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 09:28 صباحاً كتب شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من تكوُّن عوالق ترابية على منطقة الباحة، يصاحبها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية إلى مسافة تتراوح بين (3 - 5) كيلومترات، على مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والعقيق، والقرى، وبني حسن، والمندق، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة صباحًا.ونبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من أتربة مثارة، على تبوك، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كم.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الواحدة ظهرًا.‏