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أخبار من السعودية.. "الأرصاد" ينبه من أمطار ورياح نشطة على منطقتي نجران وحائل

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واس - نجران 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. "الأرصاد" ينبه من أمطار ورياح نشطة على منطقتي نجران وحائل 1/2
  • أخبار من السعودية.. "الأرصاد" ينبه من أمطار ورياح نشطة على منطقتي نجران وحائل 2/2

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 04:50 مساءً كتب شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

رياح نشطة على حائل

كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح نشطة على منطقة حائل اليوم، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كلم.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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