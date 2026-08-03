أخبار من السعودية.. "وقاء": عبوات المبيدات الفارغة نفايات خطرة غير قابلة للتحلل البيئي

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 04:50 مساءً كتب شريف احمد - حذر المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» من المخاطر البيئية والصحية لعبوات المبيدات الفارغة، داعياً المزارعين لتطبيق اشتراطات التخلص الآمن لحماية التربة والموارد الطبيعية من التلوث.

وأكد المركز أن التخزين الصحيح والمعالجة السليمة لهذه العبوات يمثلان أحد أهم الممارسات الوقائية. وأوضح أن هذا الإجراء الإلزامي يسهم بشكل مباشر في حماية صحة الإنسان والحد من الآثار السلبية للنفايات الزراعية. نفايات خطرة تضر البيئة وصنف «وقاء» عبوات المبيدات الفارغة ضمن النفايات الخطرة التي تؤثر سلباً في التنوع الأحيائي. وبيّن أنها مواد غير قابلة للتحلل، ما يعني بقاءها في التربة لسنوات عديدة في حال إهمال التعامل السليم معها.

ودعا المركز كل المزارعين والمستخدمين إلى الالتزام الصارم بالإجراءات الآمنة فور الانتهاء من استخدام المبيدات. وشدد على ضرورة تنظيف العبوات مباشرة بعد تفريغها بالكامل داخل أجهزة الرش المخصصة لذلك لتفادي تسرب المواد الكيميائية.

ولفتت التعليمات إلى أهمية ثقب العبوات الفارغة لمنع إعادة استخدامها في أغراض أخرى بطرق غير نظامية. وأضافت أنه يجب تخزينها في مواقع مخصصة ومؤمنة داخل المزرعة، إلى حين التخلص النهائي منها وفق الاشتراطات البيئية المعتمدة.

وأشار المركز إلى أن اتباع هذه الممارسات المهنية يعزز مسارات الاستدامة البيئية ويحد من مخاطر التلوث. وختم بيانه بالتأكيد على استمرار جهوده لنشر الوعي بأفضل الممارسات الزراعية الآمنة للحفاظ على صحة أفراد المجتمع.