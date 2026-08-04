أخبار من السعودية.. مدينة الملك عبدالله الطبية.. زراعة قوقعة روبوتية تعالج مريض فقد سمعه بالكامل

تشخيص الحالة

جراحة دقيقة لإعادة السمع

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - نجح فريق جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إعادة السمع لمريض يبلغ من العمر 56 عامًا بعد فقدانه السمع بالكامل في كلتا الأذنين، وذلك عبر إجراء عملية زراعة قوقعة باستخدام الروبوت الجراحي، في خطوة تعكس توظيف أحدث التقنيات في جراحات الأذن الدقيقة.وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المريض أُحيل إلى المدينة الطبية من محافظة القنفذة بعد معاناته من فقدان سمع شديد في كلتا الأذنين استمر قرابة عامين، مصحوبًا بطنين مستمر، حيث أظهرت فحوصات تخطيط السمع وجود فقدان سمع شديد، مع وصول نسبة استيعاب الكلام إلى 0%، الأمر الذي استدعى تقييم الحالة من قبل فريق طبي متعدد التخصصات، أوصى بإجراء زراعة قوقعة في الأذنين باستخدام الروبوت الجراحي.وأضاف أن الفريق الطبي استخدم الروبوت الجراحي لإدخال أقطاب القوقعة في كلتا الأذنين بدقة عالية، ما أسهم في المحافظة على التراكيب الداخلية للقوقعة، وخلاياها الحسية، والنهايات العصبية لعصب السمع، وتقليل احتمالية حدوث أي تلف قد ينتج عن الإدخال التقليدي، بما يعزز جودة السمع والنتائج الوظيفية على المدى البعيد.وأشار التجمع إلى أن التقنية الروبوتية المستخدمة تُعد من أحدث التقنيات في مجال زراعة القوقعة، إذ تساعد على الحفاظ على السمع المتبقي - إن وجد -، وتقليل المضاعفات المحتملة، وتحسين جودة الإشارات الصوتية، ورفع كفاءة برمجة القوقعة الإلكترونية، بما يتيح للمريض تجربة سمعية أقرب إلى السمع الطبيعي.وبيّن أن العملية تكللت بالنجاح، وبعد اكتمال مرحلة التعافي خضع المريض لتركيب معالجي الصوت الخارجيين وبرمجة القوقعة الإلكترونية في الأذنين داخل عيادة زراعة القوقعة، حيث بدأ باستعادة السمع والاستجابة للأصوات بصورة ملحوظة، في مؤشر إيجابي على نجاح التدخل الجراحي ودقة التقنية المستخدمة، مع توقع تحسن أكبر خلال مرحلة التأهيل السمعي.ويجسد هذا الإنجاز التقدم الذي تشهده مدينة الملك عبدالله الطبية في توظيف التقنيات الروبوتية الحديثة في الجراحات التخصصية الدقيقة، وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، بما يرسخ مكانتها مركزًا مرجعيًا في جراحات الأذن وزراعة القوقعة.