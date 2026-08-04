أخبار من السعودية.. ضبط مخالفين لنظام البيئة باستغلال الرواسب في المدينة المنورة

إشعال النار في الأماكن غير المخصصة

ضبط مخالفة رعي

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين الباكستانية واليمنية؛ لاستغلالهما الرواسب في منطقة المدينة المنورة، وطُبِّقت الإجراءات النظامية بحقهما. وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في تجريف ونقل التربة.كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها في منطقة عسير، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه. وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال.وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (15) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه. وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.