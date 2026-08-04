أخبار من السعودية.. انخفاض تاريخي بنسبة 74% في النشاط الغباري بالمملكة خلال يوليو

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية تسجيل المملكة خلال شهر يوليو 2026م أدنى مستوى للنشاط الغباري منذ أكثر من 25 عامًا، بانخفاض بلغت نسبته 74% في حالات العواصف الغبارية والرملية مقارنة بالمعدلات التاريخية.

وأوضح المركز أن المنطقة الشرقية سجلت انخفاضًا بنسبة 71% في الأحساء والدمام والظهران، فيما بلغ الانخفاض في المنطقة الوسطى 63%، وشمل الرياض والدوادمي والخرج ووادي الدواسر، بينما سجلت منطقة نجران انخفاضًا بنسبة 44% في نجران وشرورة.

جهود مكافحة الغبار