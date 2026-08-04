أخبار من السعودية.. انخفاض تاريخي بنسبة 74% في النشاط الغباري بالمملكة خلال يوليو

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية تسجيل المملكة خلال شهر يوليو 2026م أدنى مستوى للنشاط الغباري منذ أكثر من 25 عامًا، بانخفاض بلغت نسبته 74% في حالات العواصف الغبارية والرملية مقارنة بالمعدلات التاريخية.
وأوضح المركز أن المنطقة الشرقية سجلت انخفاضًا بنسبة 71% في الأحساء والدمام والظهران، فيما بلغ الانخفاض في المنطقة الوسطى 63%، وشمل الرياض والدوادمي والخرج ووادي الدواسر، بينما سجلت منطقة نجران انخفاضًا بنسبة 44% في نجران وشرورة.
وأوضح المركز أن المنطقة الشرقية سجلت انخفاضًا بنسبة 71% في الأحساء والدمام والظهران، فيما بلغ الانخفاض في المنطقة الوسطى 63%، وشمل الرياض والدوادمي والخرج ووادي الدواسر، بينما سجلت منطقة نجران انخفاضًا بنسبة 44% في نجران وشرورة.
جهود مكافحة الغبار
وأشار إلى أن هذا الانخفاض التاريخي يعكس أثر الجهود البيئية المبذولة في المملكة، وفي مقدمتها مبادرة السعودية الخضراء، وبرامج استمطار السحب، وتحسين الغطاء النباتي، وتثبيت التربة وتنظيم الرعي، إلى جانب ضعف الجبهات الهوائية المؤثرة خلال الشهر.
وأكد المركز أن المؤشرات المسجلة تسهم في تعزيز جودة الهواء والحد من تداعيات العواصف الغبارية، بما يدعم مستهدفات حماية البيئة وتحسين جودة الحياة في المملكة.