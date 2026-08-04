أخبار من السعودية.. عبر مركز التحكم الذكي.. مراقبة شبكة الطرق بـ130 كاميرا مدعومة بالذكاء الاصطناعي

متابعة الطرق بأعلى التقنيات

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - تعزز الهيئة العامة للطرق جاهزية شبكة الطرق ورفع كفاءة الحركة اللوجستية عبر مركز التحكم الذكي، الذي يعتمد على 130 كاميرا مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تعمل على مراقبة شبكة الطرق على مدار الساعة، بما يسهم في دعم سرعة الاستجابة، ورفع مستوى السلامة، وتحسين تجربة مستخدمي الطرق.وأوضحت الهيئة أن مركز التحكم الذكي، الذي يُدار بكفاءات وطنية، يتيح متابعة أعداد المركبات وتصنيفها، ورصد تباطؤ الحركة على شبكة الطرق لحظيًا، بما يدعم اتخاذ القرارات التشغيلية السريعة عند وقوع الحوادث أو الظروف الطارئة، ويعزز كفاءة إدارة الحركة المرورية.وأضافت أن المركز ينسق بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة، ويوجه فرق الصيانة إلى مواقع التدخل، بما يسهم في تقليص زمن الاستجابة، والحفاظ على انسيابية الحركة، ورفع كفاءة تشغيل شبكة الطرق.وأكدت الهيئة العامة للطرق أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مركز التحكم الذكي يأتي ضمن جهودها لتطبيق أحدث الحلول التقنية في إدارة وتشغيل شبكة الطرق، بما يعزز مستويات السلامة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق، ويدعم مستهدفات برنامج قطاع الطرق.