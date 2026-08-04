أخبار من السعودية.. مستشفى الأمير سعود بن جلوي بالأحساء ينجح في استئصال ورم عالي الخطورة

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:29 صباحاً كتب شريف احمد - نجح فريق جراحة الكبد بمستشفى الأمير سعود بن جلوي، أحد مكونات تجمع الأحساء الصحي، في إجراء عملية عالية التعقيد والخطورة تمثلت في استئصال كامل الفص الأيمن من الكبد لمستفيدة كانت تعاني من التهاب الكبد الفيروسي المزمن (C) وورم سرطاني ضخم بلغ حجمه (13) سنتيمترًا، وتماثلت للشفاء وغادرت المستشفى بصحة وعافية. الفحوصات والتقييم الطبي وأوضح تجمع الأحساء الصحي أن الفحوصات المخبرية والأشعة التشخيصية أظهرت وجود الورم في الفص الأيمن من الكبد، وبعد استكمال التقييم الطبي الشامل للحالة من خلال الفريق متعدد التخصصات بمجلس الأورام، تقرر إجراء استئصال كامل للفص الأيمن المحتوي على الورم، وفقًا لبروتوكولات العلاج ضمن نموذج الرعاية الصحية السعودي.

وأشار إلى أن هذه العملية تُعد من الجراحات الدقيقة والمعقدة التي تتطلب مستوى عاليًا من الخبرة والكفاءة، نظرًا لتعقيد تشريح الكبد وكبر حجم الورم، وما يصاحب ذلك من تحديات تتعلق بالحفاظ على وظائف الجزء المتبقي من الكبد، والحد من النزيف وتقليل احتمالية حدوث المضاعفات.

وبيّن أن العملية استغرقت نحو ثماني ساعات، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح، حيث تماثلت لمستفيدة للشفاء وغادرت المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة. تطور كبير بالخدمات الجراحية وأكد تجمع الأحساء الصحي أن هذا الإنجاز يعكس مستوى التطور الذي تشهده الخدمات الجراحية التخصصية في المحافظة، ويجسد جاهزية مستشفى الأمير سعود بن جلوي لإجراء العمليات الكبرى والمعقدة وفق أعلى المعايير الطبية، بما يسهم في توفير الرعاية الصحية التخصصية المتقدمة للمستفيدين، وتقليل الحاجة إلى إحالة المرضى إلى مراكز صحية خارج التجمع.

ويأتي هذا النجاح امتدادًا لجهود تجمع الأحساء الصحي في تطوير الخدمات الصحية التخصصية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الاستثمار في التقنيات الحديثة، بما يواكب مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030، ويعزز مكانة المستشفى مركزًا مرجعيًا للجراحات التخصصية المتقدمة في الأحساء.