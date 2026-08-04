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أخبار من السعودية.. ولي العهد يهنئ رئيس وزراء أرمينيا بمناسبة إعادة تعيينه

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واس- جدة 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. ولي العهد يهنئ رئيس وزراء أرمينيا بمناسبة إعادة تعيينه

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:29 صباحاً كتب شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لدولة السيد نيكول باشينيان بمناسبة إعادة تعيينه رئيسًا للوزراء في جمهورية أرمينيا.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية أرمينيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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