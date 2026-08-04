أخبار من السعودية.. مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات متنوعة في سوريا

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الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:29 صباحاً كتب شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (3,390) كرتون تمر على الأسر المحتاجة في محافظة الرقة بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (3,390) أسرة، ضمن مشروع المساعدات السعودية المقدمة للشعب السوري الشقيق.
وفي السياق، اختتم المركز مشروع رعاية الأيتام في محافظة إدلب الذي نُفذ خلال الفترة من 3 إلى 30 يونيو 2026م، واستفاد منه (570) يتيمًا ويتيمةً دون سن العاشرة.
وجرى خلال المشروع تقديم كفالات مالية، وتنفيذ أنشطة ورحلات ترفيهية للأيتام؛ بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية والنفسية التي يواجهونها، وتعزيز شعورهم بالاهتمام والاندماج الاجتماعي.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أماكن وجودهم.
وفي السياق، اختتم المركز مشروع رعاية الأيتام في محافظة إدلب الذي نُفذ خلال الفترة من 3 إلى 30 يونيو 2026م، واستفاد منه (570) يتيمًا ويتيمةً دون سن العاشرة.
وجرى خلال المشروع تقديم كفالات مالية، وتنفيذ أنشطة ورحلات ترفيهية للأيتام؛ بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية والنفسية التي يواجهونها، وتعزيز شعورهم بالاهتمام والاندماج الاجتماعي.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أماكن وجودهم.