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أخبار من السعودية.. في اتصال مع ولي العهد.. أردوغان يدين هجمات مليشيا الحوثي على السفن بالبحر الأحمر

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واس- جدة 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. في اتصال مع ولي العهد.. أردوغان يدين هجمات مليشيا الحوثي على السفن بالبحر الأحمر

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:29 صباحاً كتب شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وتركيا وسبل دعمها وتعزيزها في عدد من المجالات. كما جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.
وأكد الرئيس التركي إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر، ووقوف بلاده التام إلى جانب المملكة، كما رحب فخامته بإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده المملكة، متمنيًا له كل التوفيق لتحقيق أهدافه.
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آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

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