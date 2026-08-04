أخبار من السعودية.. 48 درجة مئوية.. "الأرصاد" تحذر من موجة حارة على أجزاء بمنطقة الرياض

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:29 صباحاً كتب شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد من تأثر أجزاء من منطقة الرياض, غدًا الثلاثاء, بموجة حارة تتراوح معها درجات الحرارة بين (47 و48) درجة مئوية.

وتشمل الحالة العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات، والحريق، والخرج، والدلم، وحوطة بني تميم، والمزاحمية، والدوادمي، والرين، والقويعية، وعفيف، والأفلاج، والسليل.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ عند الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى السابعة مساءً.