أخبار من السعودية.. أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 44 ألف زيارة رقابية خلال يوليو

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 07:55 مساءً كتب شريف احمد - كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن اتمامها عددًا من الأعمال والخدمات البلدية خلال الفترة من ١ يوليو ٢٠٢٦م حتى ٣٠ يوليو ٢٠٢٦م، تنفيذًا لخططها التشغيلية المستمرة لرفع كفاءة الأداء، وتسريع إنجاز الطلبات، والارتقاء بجودة الخدمات البلدية، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة، وذلك عبر منظومة تشغيلية متكاملة شملت الجوانب الرقابية، والخدمية، والتنظيمية، والتشغيلية.



الأعمال الرقابية والخدمات التشغيلية

وبينت أن الأعمال الرقابية شهدت تنفيذ ٤٤٬٠٩١ زيارة وحالة رقابية، في إطار تكثيف الجولات الميدانية ومتابعة الالتزام بالاشتراطات البلدية، إلى جانب إنجاز ١٠٬٦٩٤ بلاغًا لخدمة العملاء، بما يعكس سرعة الاستجابة وفاعلية معالجة البلاغات والطلبات الواردة، ويعزز مستوى الامتثال ويحافظ على جودة البيئة الحضرية.وفي جانب الخدمات التشغيلية، أوضحت الأمانة إنجازها ٧٬٦٦١ طلبًا لأعمال البنية التحتية، دعمًا لاستمرارية تطوير المرافق العامة، ورفع جاهزيتها، وتحسين المشهد الحضري، كما أنجزت ٧٬٥٢٧ طلبًا للرخص التجارية، و٢٬٠٣٢ طلبًا للرخص الإنشائية، إضافة إلى ١٧٣ طلبًا بلديًا، ضمن إجراءات تهدف إلى تسهيل الخدمات، ورفع كفاءة الإنجاز، وتحسين تجربة المستفيدين.وأكدت الأمانة مواصلة تنفيذ خططها التشغيلية والرقابية، وتطوير منظومة الخدمات البلدية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة، وتقديم خدمات أكثر سرعة وفاعلية، بما يواكب تطلعات المستفيدين ويعزز كفاءة العمل البلدي.