أخبار من السعودية.. تعيينات وترقيات.. مجلس القضاء الإداري يقر تسمية رؤساء المحاكم

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:33 مساءً كتب شريف احمد - عقد مجلس القضاء الإداري اليوم جلسته الثانية برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري علي بن أحمد الأحيدب، وذلك بمقر ديوان المظالم في العاصمة الرياض، بحضور أعضاء المجلس.

وأفاد الأمين العام لمجلس القضاء الإداري عبدالله العجلان أن المجلس أشاد في مستهل الجلسة بمنجزات محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية ومحكمة التنفيذ الإدارية خلال النص الأول من العام الحالي 2026، وخاصة ما حققته المحكمة الإدارية العليا من مضاعفة لمنجزها القضائي، وما يعكسه ذلك من كفاءة قضاتها وفاعلية الممكنات.

وبين أن المجلس أقر خلال جلسته تسمية رؤساء المحاكم ومساعديهم في المحاكم التابعة لديوان المظالم في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب عدد من التعيينات والترقيات في الكادر القضائي، وإقرار حركة نقل القضاة بين مختلف المناطق، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، واتخاذ ما يلزم حيالها.

