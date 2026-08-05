أخبار من السعودية.. أمطار رعدية على المرتفعات.. والأرصاد يحذر من رياح مثيرة للأتربة في عدة مناطق

رياح سطحية

الخليج العربي

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:10 مساءً كتب شريف احمد - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، نشاطًا للرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية منها.في حين يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض، المدينة المنورة، ولا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، مكة المكرمة ونجران.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-33 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ويكون ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والجنوبي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والجنوبي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط.وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول إلى جنوبية غربية في المساء بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.