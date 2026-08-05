أخبار من السعودية.. البنك السعودي الأول يُطلق أول بطاقة مشتركة مع نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية في المملكة

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - أعلن البنك السعودي الأول، أحد أبرز البنوك في المملكة، ونادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية، عن إطلاق بطاقة "الأول نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية الائتمانية". وتُعدّ هذه البطاقة من فئة فيزا إنفنيت أول بطاقة دفع مشتركة بين نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية وبنوك المملكة.
وتتيح البطاقة لحامليها كسب نقاط أفيوس، عملة المكافآت الخاصة بنادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية، من خلال الإنفاق اليومي، واستبدالها بمجموعة واسعة من المكافآت، تشمل رحلات الخطوط الجوية القطرية وشركات الطيران ضمن تحالف oneworld® ، وشركات الطيران الشريكة الأخرى، وترقيات السفر، وباقات القطرية للعطلات، إضافة إلى التسوق والتجارب المتنوعة في السوق الحرة القطرية.
إلى جانب كسب نقاط على الإنفاق المحلي والدولي ورحلات الخطوط الجوية القطرية، والحصول على مكافأة ترحيبية تبلغ 10,000 نقطة أفيوس، وفرص لكسب نقاط إضافية عند تحقيق مستويات الإنفاق المحددة، وكذلك الاستفادة من المسار السريع للوصول إلى فئة العضوية الذهبية في نادي الامتياز.
ويُمكن هذا التعاون حاملو البطاقة من مجموعة من المزايا الحصرية التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية، بما فيها إمكانية الاستفادة من تجربة السفر على جناح الكيو سويت، الحائز على جائزة أفضل درجة رجال الأعمال في العالم من سكاي تراكس، فضلاً عن خدمة الإنترنت المجانية عالية السرعة عبر ستارلينك على متن الطائرة، والمتاحة على مسارات مختارة ضمن شبكة الخطوط الجوية القطرية العالمية حيث تُشغل 138 رحلة أسبوعياً من ثماني وجهات في المملكة إلى مطار حمد الدولي في الدوحة، مع إمكانية مواصلة السفر إلى أكثر من 160 وجهة حول العالم.
وفي هذا الصدد، علق بندر الغشيان، الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية في الأول: "تعكس هذه الشراكة التزام "الأول" بمواصلة تطوير حلول مصرفية مبتكرة تمنح عملاءه قيمة مضافة وتجارب أكثر تميزًا، بما يواكب تطلعاتهم. ويقدم هذا التعاون حلولاً مالية ترتبط بأسلوب حياتهم وتواكب احتياجاتهم في السفر ومدفوعاتهم اليومية، وتأتي امتدادًا لنهج البنك في بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات عالمية رائدة، وتوفير منتجات مصرفية تتماشى مع الاحتياجات المتغيرة لعملائه".
وتعليقًا على هذا الإطلاق، صرّح علي بيلون، نائب الرئيس الأول ورئيس شركة فيزا لمجموعة السعودية والبحرين وعُمان، قائلاً: "يتطلع العملاء في المملكة بشكل متزايد إلى حلول دفع تتوافق مع نمط حياتهم وتجربتهم بالسفر، وتوفر قيمة أكبر من خلال تسوقهم المتنوع. من خلال تعاوننا مع "الأول" ونادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية، نجمع بين قدرات فيزا العالمية في مجال المدفوعات ومزايا السفر والمكافآت المميزة، بما يدعم تقديم بطاقة ذات مميزات مبتكرة تُعزز تجربة الأفراد في المملكة."
ويعزز إطلاق البطاقة محفظة "الأول" من البطاقات الائتمانية المتميزة، عبر تزويد العملاء بمجموعة جذابة من المكافآت على الإنفاق اليومي، وامتيازات السفر، والتجارب عالمية المستوى.
-انتهى-
عن الأول:
يُعدّ بنك الأول أحد أكبر البنوك في المملكة، وتمتد مسيرته في المملكة العربية السعودية لأكثر من 90 عاماً. وعلى مدار العقود التسعة الماضية، رسخ "الأول" مكانته شريكاً فاعلاً في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للمملكة. ويحتلّ بنك الأول مكانة رائدة بين بنوك الشركات والمؤسسات الدولية في المملكة، ويتميز بعرض متميز في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية. كما يُعدّ البنك رائداً في المملكة العربية السعودية والمنطقة في مجالات تمويل التجارة، والعملات الأجنبية، والديون، وابتكار الخدمات الرقمية، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، مما يُمهّد الطريق نحو التحول والتميز.
يقدم بنك الأول خدمات مالية ومصرفية متكاملة، تشمل: الخدمات المصرفية للشركات، والاستثمار، والخدمات المصرفية الخاصة، والخزينة.
يبلغ رأس المال المدفوع لبنك الأول 20.5 مليار ريال سعودي، وذلك عقب الاندماج القانوني مع بنك الأوّل في عام 2019، حين كان يُعرف قانونياً باسم البنك السعودي البريطاني. يعمل "الأول" تحت إشراف وتنظيم البنك المركزي السعودي، وشريك لمجموعة .HSBC
عن نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية:
في عام 2000، أطلقت الخطوط الجوية القطرية برنامج الولاء الخاص بها، نادي الامتياز، الذي يضم أربع فئات عضوية: الفئة العنابية، الفئة الفضية، الفئة الذهبية، والفئة البلاتينية، مما يمنح الأعضاء مجموعة من الامتيازات والمزايا الحصرية المصممة خصيصًا لجعل السفر أكثر متعة وإثراءً. يمكن للأعضاء جمع نقاط أفيوس عند السفر مع الخطوط الجوية القطرية، وتحالف oneworld، وشركات الطيران الشريكة الأخرى، بالإضافة إلى شركاء آخرين في مجالات الخدمات المالية، والفنادق، وتأجير السيارات، وأسلوب الحياة. يمكن استخدام نقاط أفيوس لحجز رحلات مكافآت، وترقية درجة السفر، ووزن إضافي للأمتعة، وباقات العطلات من القطرية للعطلات، والتسوق والاستمتاع بتجارب مميزة في المطاعم والمقاهي المتعددة في السوق الحرة القطرية، والمنافسة على تجارب حصرية من نادي الامتياز كوليكشن، وغير ذلك الكثير. كما يمكن للأعضاء جمع نقاط أفيوس وإنفاقها على مشترياتهم في مجموعة واسعة من منافذ التسوق والمطاعم والترفيه من خلال إضافة بطاقات الدفع الخاصة بهم إلى حساب عضوية نادي الامتياز.
لست عضوًا في نادي الامتياز؟ HYPERLINK "https://www.qatarairways.com/ar/Privilege-Club/signup.html"انضم الآن.
للمزيد من المعلومات حول البرنامج، تفضل بزيارة https://www.qatarairways.com/ar/Privilege-Club.htmlعن الخطوط الجوية القطرية:
فازت الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، بلقب "أفضل شركة طيران في العالم" للمرة التاسعة غير المسبوقة في حفل توزيع جوائز الطيران العالمية لعام 2025، والتي تديره منظمة تصنيف النقل الجوي الدولية "سكاي تراكس". وكانت الخطوط الجوية القطرية قد حصدت لقب أفضل شركة طيران في العالم في الأعوام 2011 و2012 و2015 و2017 و2019 و2021 و2022 و2024.
كما نالت الناقلة القطرية جائزة "أفضل درجة رجال أعمال في العالم"، وأفضل صالة لانتظار المسافرين على درجة رجال الأعمال في العالم". وبوصفها شركة الطيران الرائدة في المنطقة، فازت الخطوط الجوية القطرية أيضا بجائزة "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" للمرة 13.
بالإضافة إلى ذلك، حصدت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً على جائزة البلاتينية للأداء من قبل شركة Cirium، المنظمة الرائدة في الشؤون التحليلية للطيران، تقديراً لموثوقيتها وأدائها التشغيلي. ويعد هذا التكريم شهادة على التزام الناقلة القطرية الثابت بتقديم عمليات سلسة ومثبتة كجزء من خدماتها الحائزة على العديد من الجوائز العالمية.
وخلال فترة الصيف، ستسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها الجوية إلى أكثر من 160 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الذي اختارته شركة سكاي تراكس كأفضل مطار في الشرق الأوسط للمرة 11 على التوالي، وأفضل مطار في العالم للتسوق للعام الثالث على التوالي. وقد حصل مطار حمد الدولي على لقب "أفضل مطار في العالم" من قبل سكاي تراكس في أعوام 2021 و2022 و2024.
وكانت الخطوط الجوية القطرية قد حصلت على شهادة للتقييم البيئي تعد الأعلى من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IEnvA) لتصبح بذلك أول شركة طيران في الشرق الأوسط تنال هذه الشهادة المستندة على مبادئ نظام الإدارة البيئية المعترف بها مثل ISO 14001)). كما وكانت الناقلة القطرية من أولى الشركات التي وقعت على اتفاقية قصر باكنجهام في مارس 2016 لمحاربة ومنع النقل الجوي غير المشروع للأحياء البرية ومنتجاتها.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة qatarairways.com أو تطبيق الجوال الخاص بالخطوط الجوية القطرية.
وتتيح البطاقة لحامليها كسب نقاط أفيوس، عملة المكافآت الخاصة بنادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية، من خلال الإنفاق اليومي، واستبدالها بمجموعة واسعة من المكافآت، تشمل رحلات الخطوط الجوية القطرية وشركات الطيران ضمن تحالف oneworld® ، وشركات الطيران الشريكة الأخرى، وترقيات السفر، وباقات القطرية للعطلات، إضافة إلى التسوق والتجارب المتنوعة في السوق الحرة القطرية.
إلى جانب كسب نقاط على الإنفاق المحلي والدولي ورحلات الخطوط الجوية القطرية، والحصول على مكافأة ترحيبية تبلغ 10,000 نقطة أفيوس، وفرص لكسب نقاط إضافية عند تحقيق مستويات الإنفاق المحددة، وكذلك الاستفادة من المسار السريع للوصول إلى فئة العضوية الذهبية في نادي الامتياز.
ويُمكن هذا التعاون حاملو البطاقة من مجموعة من المزايا الحصرية التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية، بما فيها إمكانية الاستفادة من تجربة السفر على جناح الكيو سويت، الحائز على جائزة أفضل درجة رجال الأعمال في العالم من سكاي تراكس، فضلاً عن خدمة الإنترنت المجانية عالية السرعة عبر ستارلينك على متن الطائرة، والمتاحة على مسارات مختارة ضمن شبكة الخطوط الجوية القطرية العالمية حيث تُشغل 138 رحلة أسبوعياً من ثماني وجهات في المملكة إلى مطار حمد الدولي في الدوحة، مع إمكانية مواصلة السفر إلى أكثر من 160 وجهة حول العالم.
وفي هذا الصدد، علق بندر الغشيان، الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية في الأول: "تعكس هذه الشراكة التزام "الأول" بمواصلة تطوير حلول مصرفية مبتكرة تمنح عملاءه قيمة مضافة وتجارب أكثر تميزًا، بما يواكب تطلعاتهم. ويقدم هذا التعاون حلولاً مالية ترتبط بأسلوب حياتهم وتواكب احتياجاتهم في السفر ومدفوعاتهم اليومية، وتأتي امتدادًا لنهج البنك في بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات عالمية رائدة، وتوفير منتجات مصرفية تتماشى مع الاحتياجات المتغيرة لعملائه".
وتعليقًا على هذا الإطلاق، صرّح علي بيلون، نائب الرئيس الأول ورئيس شركة فيزا لمجموعة السعودية والبحرين وعُمان، قائلاً: "يتطلع العملاء في المملكة بشكل متزايد إلى حلول دفع تتوافق مع نمط حياتهم وتجربتهم بالسفر، وتوفر قيمة أكبر من خلال تسوقهم المتنوع. من خلال تعاوننا مع "الأول" ونادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية، نجمع بين قدرات فيزا العالمية في مجال المدفوعات ومزايا السفر والمكافآت المميزة، بما يدعم تقديم بطاقة ذات مميزات مبتكرة تُعزز تجربة الأفراد في المملكة."
ويعزز إطلاق البطاقة محفظة "الأول" من البطاقات الائتمانية المتميزة، عبر تزويد العملاء بمجموعة جذابة من المكافآت على الإنفاق اليومي، وامتيازات السفر، والتجارب عالمية المستوى.
-انتهى-
عن الأول:
يُعدّ بنك الأول أحد أكبر البنوك في المملكة، وتمتد مسيرته في المملكة العربية السعودية لأكثر من 90 عاماً. وعلى مدار العقود التسعة الماضية، رسخ "الأول" مكانته شريكاً فاعلاً في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للمملكة. ويحتلّ بنك الأول مكانة رائدة بين بنوك الشركات والمؤسسات الدولية في المملكة، ويتميز بعرض متميز في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية. كما يُعدّ البنك رائداً في المملكة العربية السعودية والمنطقة في مجالات تمويل التجارة، والعملات الأجنبية، والديون، وابتكار الخدمات الرقمية، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، مما يُمهّد الطريق نحو التحول والتميز.
يقدم بنك الأول خدمات مالية ومصرفية متكاملة، تشمل: الخدمات المصرفية للشركات، والاستثمار، والخدمات المصرفية الخاصة، والخزينة.
يبلغ رأس المال المدفوع لبنك الأول 20.5 مليار ريال سعودي، وذلك عقب الاندماج القانوني مع بنك الأوّل في عام 2019، حين كان يُعرف قانونياً باسم البنك السعودي البريطاني. يعمل "الأول" تحت إشراف وتنظيم البنك المركزي السعودي، وشريك لمجموعة .HSBC
عن نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية:
في عام 2000، أطلقت الخطوط الجوية القطرية برنامج الولاء الخاص بها، نادي الامتياز، الذي يضم أربع فئات عضوية: الفئة العنابية، الفئة الفضية، الفئة الذهبية، والفئة البلاتينية، مما يمنح الأعضاء مجموعة من الامتيازات والمزايا الحصرية المصممة خصيصًا لجعل السفر أكثر متعة وإثراءً. يمكن للأعضاء جمع نقاط أفيوس عند السفر مع الخطوط الجوية القطرية، وتحالف oneworld، وشركات الطيران الشريكة الأخرى، بالإضافة إلى شركاء آخرين في مجالات الخدمات المالية، والفنادق، وتأجير السيارات، وأسلوب الحياة. يمكن استخدام نقاط أفيوس لحجز رحلات مكافآت، وترقية درجة السفر، ووزن إضافي للأمتعة، وباقات العطلات من القطرية للعطلات، والتسوق والاستمتاع بتجارب مميزة في المطاعم والمقاهي المتعددة في السوق الحرة القطرية، والمنافسة على تجارب حصرية من نادي الامتياز كوليكشن، وغير ذلك الكثير. كما يمكن للأعضاء جمع نقاط أفيوس وإنفاقها على مشترياتهم في مجموعة واسعة من منافذ التسوق والمطاعم والترفيه من خلال إضافة بطاقات الدفع الخاصة بهم إلى حساب عضوية نادي الامتياز.
لست عضوًا في نادي الامتياز؟ HYPERLINK "https://www.qatarairways.com/ar/Privilege-Club/signup.html"انضم الآن.
للمزيد من المعلومات حول البرنامج، تفضل بزيارة https://www.qatarairways.com/ar/Privilege-Club.htmlعن الخطوط الجوية القطرية:
فازت الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، بلقب "أفضل شركة طيران في العالم" للمرة التاسعة غير المسبوقة في حفل توزيع جوائز الطيران العالمية لعام 2025، والتي تديره منظمة تصنيف النقل الجوي الدولية "سكاي تراكس". وكانت الخطوط الجوية القطرية قد حصدت لقب أفضل شركة طيران في العالم في الأعوام 2011 و2012 و2015 و2017 و2019 و2021 و2022 و2024.
كما نالت الناقلة القطرية جائزة "أفضل درجة رجال أعمال في العالم"، وأفضل صالة لانتظار المسافرين على درجة رجال الأعمال في العالم". وبوصفها شركة الطيران الرائدة في المنطقة، فازت الخطوط الجوية القطرية أيضا بجائزة "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" للمرة 13.
بالإضافة إلى ذلك، حصدت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً على جائزة البلاتينية للأداء من قبل شركة Cirium، المنظمة الرائدة في الشؤون التحليلية للطيران، تقديراً لموثوقيتها وأدائها التشغيلي. ويعد هذا التكريم شهادة على التزام الناقلة القطرية الثابت بتقديم عمليات سلسة ومثبتة كجزء من خدماتها الحائزة على العديد من الجوائز العالمية.
وخلال فترة الصيف، ستسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها الجوية إلى أكثر من 160 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الذي اختارته شركة سكاي تراكس كأفضل مطار في الشرق الأوسط للمرة 11 على التوالي، وأفضل مطار في العالم للتسوق للعام الثالث على التوالي. وقد حصل مطار حمد الدولي على لقب "أفضل مطار في العالم" من قبل سكاي تراكس في أعوام 2021 و2022 و2024.
وكانت الخطوط الجوية القطرية قد حصلت على شهادة للتقييم البيئي تعد الأعلى من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IEnvA) لتصبح بذلك أول شركة طيران في الشرق الأوسط تنال هذه الشهادة المستندة على مبادئ نظام الإدارة البيئية المعترف بها مثل ISO 14001)). كما وكانت الناقلة القطرية من أولى الشركات التي وقعت على اتفاقية قصر باكنجهام في مارس 2016 لمحاربة ومنع النقل الجوي غير المشروع للأحياء البرية ومنتجاتها.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة qatarairways.com أو تطبيق الجوال الخاص بالخطوط الجوية القطرية.