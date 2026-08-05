أخبار من السعودية.. "سار" تحقق 67.35% في المحتوى المحلي متجاوزةً مستهدفها لعام 2025

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الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار" تحقيق نسبة 67.35% في المحتوى المحلي لعام 2025، متجاوزةً مستهدفها للعام، في إنجاز يعكس نجاح جهودها في تعظيم المحتوى المحلي، وتوسيع مشاركة الموردين والمصنعين المحليين، وترسيخ منظومة وطنية مستدامة لقطاع الخطوط الحديدية.
وسجلت "سار" نموًا بنسبة 22.3% في تعزيز القيمة المضافة المحلية مقارنة بعام 2024، في تأكيد على نجاح نهجها في رفع الاعتماد على المنتجات والخدمات الوطنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريعها وأعمالها، وتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع الخطوط الحديدية.
وتُوِّج هذا الإنجاز بحصول "سار" على شهادة المحتوى المحلي من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، تقديرًا لنجاحها في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن "سار" تواصل العمل على تطوير قدرات الموردين المحليين، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الوطنية، وتوفير فرص نوعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تبني أفضل الممارسات في المشتريات وسلاسل التوريد، بما يسهم في نقل المعرفة، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وتحقيق أثر اقتصادي مستدام.
ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لالتزام "سار" بمواصلة تعزيز المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع الخطوط الحديدية، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويواكب تطلعات رؤية السعودية 2030.
وسجلت "سار" نموًا بنسبة 22.3% في تعزيز القيمة المضافة المحلية مقارنة بعام 2024، في تأكيد على نجاح نهجها في رفع الاعتماد على المنتجات والخدمات الوطنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريعها وأعمالها، وتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع الخطوط الحديدية.
وتُوِّج هذا الإنجاز بحصول "سار" على شهادة المحتوى المحلي من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، تقديرًا لنجاحها في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
تعظيم المحتوى المحليبدوره، أكد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية "سار" الدكتور بشار بن خالد المالك، أن تجاوز المستهدف المحدد للمحتوى المحلي لعام 2025 بأكثر من 7% يجسد نجاح إستراتيجية "سار" في تعظيم المحتوى المحلي وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال توسيع مشاركة الموردين والمصنعين المحليين، وتمكين القطاع الخاص، وتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع الخطوط الحديدية.
وأضاف أن "سار" تواصل العمل على تطوير قدرات الموردين المحليين، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الوطنية، وتوفير فرص نوعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تبني أفضل الممارسات في المشتريات وسلاسل التوريد، بما يسهم في نقل المعرفة، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وتحقيق أثر اقتصادي مستدام.
دعم قطاع الخطوط الحديديةوأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لمنظومة من المبادرات التي تنفذها "سار" بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، ومن بينها برنامج "أساسات" الذي أطلقته بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ بهدف دعم التنمية الصناعية في قطاع الخطوط الحديدية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز مشاركة الموردين والمصنعين المحليين.
ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لالتزام "سار" بمواصلة تعزيز المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع الخطوط الحديدية، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويواكب تطلعات رؤية السعودية 2030.