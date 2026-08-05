أخبار من السعودية.. الاكتفاء الذاتي من الدواجن يتجاوز 76% وخطط لزيادة الإنتاج المحلي

مشاريع استراتيجية

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 10:39 مساءً كتب شريف احمد - بحثت وزارة البيئة والمياه والزراعة مع اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن خطط زيادة الإنتاج المحلي واستقرار إمدادات الأسواق، بعد تجاوز نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن 76%.جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، في مقر الوزارة، بأعضاء اللجنة؛ لمناقشة سبل تطوير القطاع ودعم منظومة الأمن الغذائي.وركز اللقاء على تكامل الجهود بين الوزارة والقطاع الخاص لرفع الكفاءة الإنتاجية، وضمان وفرة إمدادات الدواجن ومنتجاتها في الأسواق المحلية بشكل مستدام.استعرض الجانبان المشاريع الاستراتيجية لتوطين التقنيات والقدرات الإنتاجية في القطاع، إلى جانب ما تحقق من كفاءة في مسار إنتاج بيض المائدة.وتعمل الوزارة على تمكين الاستثمارات والشراكات مع القطاع الخاص لتطوير سلاسل الإمداد، مع تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن الحيوي لبناء قطاع زراعي وغذائي تنافسي.