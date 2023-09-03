شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يصل القاهرة استعدادا للانتظام فى معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسى، إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، للانتظام فى معسكر المنتخب غداً، استعداداً لمباراتى إثيوبيا وتونس يومى 8 و12 سبتمبر الجارى.

وكان طارق حامد لاعب اتحاد جدة السعودى وصل القاهرة أيضا استعدادا للانضمام للمعسكر، بينما تشهد الساعات المقبلة وصول باقى المحترفين وهم عمر مرموش وسام مرسى وحمدى فتحى، على أن ينضم محمد صلاح للمعسكر يوم 9 سبتمبر الجارى.

وأعلن فيتوريا قائمة تضم 26 لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر فى الفترة من 4 حتى 12 من الشهر الجارى هم: في حراسة المرمي: محمد الشناوي ، محمد صبحي ، محمد أبو جبل، خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، خط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف أسامة فيصل.

وينطلق غدا معسكر منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراتى إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار، وودية تونس والمقرر لهما يومى 8 و12 سبتمبر الجارى.