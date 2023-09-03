شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى الدوليون ينضمون لمعسكر منتخب مصر غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينضم الرباعى "محمد الشناوى ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم ومروان عطية" لاعبو النادى الأهلى لمعسكر منتخب مصر الأول، الذى ينطلق غداً بالقاهرة، استعداداً لخوض مباراتى إثيوبيا وتونس يومى 8 و12 سبتمبر الجارى.
وأنهى مسئولو منتخب مصر إجراءات الحجز للرباعى الدولى لينضم اللاعبون الأربعة لمعسكر المنتخب غداً.
وأعلن فيتوريا قائمة تضم 26 لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر في الفترة من 4 حتى 12 من الشهر الجارى هم: في حراسة المرمي: محمد الشناوي ، محمد صبحي ، محمد أبو جبل، خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، خط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف أسامة فيصل.
ويلتقي منتخب مصر نظيره الإثيوبي يوم 8 سبتمبر الجارى باستاد الدفاع الجوي فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، قبل أن يواجه تونس ودياً يوم 12 سبتمبر بنفس الملعب.
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