شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى الدوليون ينضمون لمعسكر منتخب مصر غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم الرباعى "محمد الشناوى ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم ومروان عطية" لاعبو النادى الأهلى لمعسكر منتخب مصر الأول، الذى ينطلق غداً بالقاهرة، استعداداً لخوض مباراتى إثيوبيا وتونس يومى 8 و12 سبتمبر الجارى.

وأنهى مسئولو منتخب مصر إجراءات الحجز للرباعى الدولى لينضم اللاعبون الأربعة لمعسكر المنتخب غداً.

وأعلن فيتوريا قائمة تضم 26 لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر في الفترة من 4 حتى 12 من الشهر الجارى هم: في حراسة المرمي: محمد الشناوي ، محمد صبحي ، محمد أبو جبل، خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، خط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف أسامة فيصل.

على صعيد متصل، طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة من الجهات الأمنية حضور 30 ألف مشجع فى مباراتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وتونس يومى 8 و 12 سبتمبر الجارى.

ويلتقي منتخب مصر نظيره الإثيوبي يوم 8 سبتمبر الجارى باستاد الدفاع الجوي فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، قبل أن يواجه تونس ودياً يوم 12 سبتمبر بنفس الملعب.