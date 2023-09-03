شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقبل اقتراحات الأعضاء لمدة 10 أيام لمناقشتها فى العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية بدءاً من اليوم ولمدة 10 أيام؛ لمناقشتها فى الاجتماع المقبل المقرر إقامته يوم 20 أكتوبر المقبل.

ونشرت اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة عماد البناني، اليوم الأحد، إعلان رسميا بإحدى الصحف القوية، للكشف عن موعد الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها الجمعة 20 أكتوبر المقبل، بمقر النادى وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسى للنادى.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية القادمة لنادى الزمالك بند انتخاب مجلس إدارة جديدة.

من جانبه، أكد الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، أن هدف اللجنة هو إقامة الانتخابات في الفترة المقبلة، وهو ما تم الإعلان عنه بتحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات وموعد انعقاد الجمعية العمومية.

وشدد على أن دور اللجنة الحالية هو تسيير أمور النادي وتذليل كافة العقبات في الفترة المقبلة والعبور بالزمالك إلى بر الأمان لحين إجراء الانتخابات المقبلة وتسليم المسؤلية لمجلس الإدارة الجديد.

وأوضح عماد البناني أن اللجنة تبذل قصارى جهودها من أجل حل كافة المشاكل التي تواجه النادي مشددًا على أنه يعتبر تكليفه بهذه المهمة بمثابة عمل وطني ومهمة قومية لأن نادي الزمالك هو أحد أكبر وأهم القلاع الرياضية في مصر والشرق الأوسط ولابد أن يعبر هذه المحنة بسلام وآمان مؤكدا أنه وجميع أعضاء اللجنة هدفهم هو مصلحة الزمالك وأداء المهام المكلفين بها بنجاح حيث تحرص الدولة على تحقيق الاستقرار داخل هذا النادي العريق.

وطالب المدير التنفيذي لنادي الزمالك الجميع بالتكاتف خلف النادي سواء رموز أو أعضاء النادي أو الجماهير من أجل مصلحة هذا الكيان العظيم.