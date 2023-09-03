شكرا لقرائتكم خبر عن 12 لاعباً فى قائمة منتخب الكرة الشاطئية ببطولة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار مصطفى لطفى، المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، قائمة تضم 12 لاعبا لخوض منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط، والتى ستقام فى اليونان فى الفترة من 7 إلى 13 سبتمبر الجارى.

وتضم القائمة كلا من: محمد السيد وابراهيم حسن لحراسة المرمى، ومصطفى شيكا ومحمد عبدالنبى لوحا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستا وحسام باولو والحسينى طه وعبدالرحمن الشافعى وإسماعيل بهجت.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من: أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإدارى واسلام شاكر مدير المهمات.

وأكد مصطفى لطفى أن البطولة قوية للغاية وتمثل احتكاكا قويا للمنتخب قبل المشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، خاصة فى ظل عملية الاحلال والتجديد التى يقوم بها للنزول بمتوسط أعمار اللاعبين.

ووجه المدير الفنى لمنتخب الشاطئية الشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام على الدعم الدائم للمنتخب وتوفير بطولات قوية لإعداد اللاعبين بشكل مناسب.

ويتابع محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية ترتيبات سفر بعثة المنتخب إلى اليونان وتوفير كافة الامكانيات للاعبين والجهاز الفنى.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الفراعنة فى المجموعة الثانية مع منتخبات إيطاليا والبرتغال.