شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة لليوم السابع: مصر الأول عربياً والثانى أفريقياً فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو مصيلحى، نائب رئيس اتحاد السلة والمشرف على المنتخبات، أن منتخب الرجال بقيادة روى رانا يحتل المركز الأول عربياً بين المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم.

وقال مصيلحى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن منتخب السلة رغم تأهله للملحق العالمى، إلا أنه يحتل المركز الأول عربياً والثانى أفريقياً فى بطولة كأس العالم، بينما احتل جنوب السودان الأول أفريقيا وتأهل للأولمبياد.

وعلى مستوى ترتيب المنتخبات المشاركة في البطولة، احتل منتخب الفراعنة المركز الـ 20 فى المونديال، ومنتخب جنوب السودان المركز الـ 17 ، بينما الأردن 32، ولبنان المركز الـ 23.

وتغادر بعثة منتخب السلة رجال، بقيادة روى رانا المدير الفني، الفلبين عائدة إلى القاهرة، مساء اليوم، بعد المشاركة فى بطولة كأس العالم، والتى نجح المنتخب خلالها فى الصعود إلى الملحق العالمى المؤهل إلى أولمبيا باريس 2024 .

وأنهى منتخب مصر الأول لكرة السلة مشاركته فى كأس العالم، بالخسارة أمام نيوزيلندا بنتيجة 88-86، حيث التقى المنتخب مع نيوزيلندا أمس، السبت، فى آخر مبارياته بالمرحلة الترتيبية من بطولة كأس العالم.