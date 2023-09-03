شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدرس إلغاء معسكر الإسكندرية بعد الاتفاق على 4 وديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسود اتجاه داخل النادى الإسماعيلى بإلغاء فكرة دخول الفريق الأصفر معسكر مغلق بالإسكندرية بعد ترتيب عدة لقاءات ودية قوية يخوضها الدراويش خلال الفترة المقبلة بديلا للمعسكر.

ومن المقرر أن يخوض الإسماعيلى 4 مباريات ودية في الفترة المقبلة على أن تكون البداية بمواجهة فيوتشر الثلاثاء ثم الجونة الأربعاء ثم سترة البحرينى في 11 سبتمبر الجاري ثم الداخلية فى 12 سبتمبر ضمن استعدادات الفريق الاصفر لإنطلاق مباريات الموسم الجديد.

ويهدف إيهاب جلال المدير الفني من هذه المباراة زيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والشباب الذى تم تصعيدهم وظهورهم بشكل مبشر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ طريقة اللعب التي يخوض بها المباريات في الموسم الجديد.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودي دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين في إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء ثم فاز على أورانج بثلاثية دون رد.