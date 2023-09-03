شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بنود عمومية الزمالك فى أكتوبر المقبل.. ليس انتخاب مجلس جديد فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة عماد البناني، اليوم الأحد، إعلانا رسميا بإحدى الصحف القومية، للكشف عن موعد الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر المقبل، بمقر النادى وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسى للنادى.

ووفقا للإعلان المنشور تضمن الإعلان العديد من البنود ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، والتي جاءت كالتالى:-

التصديق على محضر الاجتماع السابق

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30-6-2023 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى 2023-2024

النظر في تقرير مراقب الحسابات

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30-6-2023 ومشروع الموازنة المالية المقبلة

انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسى للنادى المعمول بها

اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي

النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية على أن تقدم الاقتراحات إلى المدير التنفيذي ابتداء من تاريخ هذا الإعلان ولمدة 10 أيام

من جانبه، أكد الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، أن هدف اللجنة هو إقامة الانتخابات في الفترة المقبلة، وهو ما تم الإعلان عنه بتحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات وموعد انعقاد الجمعية العمومية.

وشدد على أن دور اللجنة الحالية هو تسيير أمور النادي وتذليل كافة العقبات في الفترة المقبلة والعبور بالزمالك إلى بر الأمان لحين إجراء الانتخابات المقبلة وتسليم المسؤلية لمجلس الإدارة الجديد.

وأوضح عماد البناني أن اللجنة تبذل قصارى جهودها من أجل حل كافة المشاكل التي تواجه النادي مشددًا على أنه يعتبر تكليفه بهذه المهمة بمثابة عمل وطني ومهمة قومية لأن نادي الزمالك هو أحد أكبر وأهم القلاع الرياضية في مصر والشرق الأوسط ولابد أن يعبر هذه المحنة بسلام وآمان مؤكدا أنه وجميع أعضاء اللجنة هدفهم هو مصلحة الزمالك وأداء المهام المكلفين بها بنجاح حيث تحرص الدولة على تحقيق الاستقرار داخل هذا النادي العريق.

وطالب المدير التنفيذي لنادي الزمالك الجميع بالتكاتف خلف النادي سواء رموز أو أعضاء النادي أو الجماهير من أجل مصلحة هذا الكيان العظيم.