شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: 30 ألف مشجع فى مباراتى منتخب مصر أمام إثيوبيا وتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد فوزى، مدير إدارة المباريات باتحاد الكرة، أن مباراتى منتخب مصر أمام إثيوبيا وتونس يومى 8 و12 سبتمبر الجارى باستاد الدفاع الجوى ستشهدان حضور 30 ألف مشجع.

ويلتقي منتخب مصر نظيره الإثيوبي يوم 8 سبتمبر الجارى باستاد الدفاع الجوي فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، قبل أن يواجه تونس ودياً يوم 12 سبتمبر بنفس الملعب.

وأعلن فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم 26 لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر في الفترة من 4 حتى 12 من الشهر الجارى هم: في حراسة المرمي: محمد الشناوي ، محمد صبحي ، محمد أبو جبل، خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، خط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف أسامة فيصل.