شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبا شباب السلة يودعان كأس العالم 3x3 بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع منتخب شباب السلة تحت 18 سنة بطولة كأس العالم 3x3 ، والتي تقام بالمجر بعد الخسارة من ألمانيا بنتيجة 17/19 بربع نهائي البطولة. كما ودع منتخب الشابات تحت 18 سنة منافسات البطولة أيضا بعد الخسارة من ليتوانيا بنتيجة 13/16 في منافسات نفس الدور.

كان منتخب شباب السلة تأهل لربع النهائي بعد التغلب على فرنسا 21/15، و على المجر، بنفس النتيجة ، من قبلها التغلب على تايلاند واليابان.

بينما تأهل منتخب الشابات بالتغلب على الكونغو و الخسارة من تونس ، ومن قبلها التغلب على تشيلى ولاتفيا.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: محمد طارق خيرى، فؤاد سعد، بهاء الدين رمضان، محمد وائل بدر، ويقودهم فنيا ياسر أبو الفتوح.

وتضم قائمة اللاعبات فريدة طارق، نيفين بهاء، ملك شادى، وهنا عبد العال، ويقود الجهاز الفني أحمد جمعة مدربا.