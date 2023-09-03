شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبى متكامل من وزارة الصحة للعمل فى منتخبات ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية، بفريق العمل الطبى المرشح من وزارة الصحة بعد موافقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة على ترشيح عدد من الأطباء فى جميع التخصصات للاستعانة بهم فى أنشطة اللجنة البارالمبية المختلفة.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى، فى تصريحات صحفية، أن تلك الخطوة هى جزء من استراتيجية اللجنة لتطوير منظومة الطب الرياضى والرعاية الصحية داخل المنتخبات الوطنية، وتم اختيار 10 أطباء من مختلف التخصصات تحت إشراف اللجنة الطبية برئاسة سامح السيد لعمل ملف طبى لكل لاعب داخل المنتخبات المختلفة ومتابعات دورية بعد انضمامهم للعمل داخل اللجنة الطبية تحت إشراف الدكتور سامح السيد رئيس اللجنة.

وأضاف رئيس البارالمبية بأنه تم اختيار مقر دائم للجنة الطبية داخل المركز الأوليمبى بالمعادى، على أن يتم بدء عملهم خلال الأيام المقبلة.