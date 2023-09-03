شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تدرس إجراء قرعة الدورى مطلع الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس رابطة الأندية المحترفة إجراء قرعة الدوري المصري الممتاز مطلع الأسبوع المقبل، وتحديد موعد انطلاق البطولة، والمقرر لها بشكل مبدئي الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري.

وفاز كل من: أحمد دياب، عماد متعب، خالد شكري، شريف صالح وأحمد محمد هاشم بمقاعد مجلس إدارة رابطة أندية دوري القسم الأول، بعدما حسمت مقاعد مجلس إدارة رابطة الأندية بالتزكية، بعد انسحاب الثنائى أمير مرتضى منصور وحسين أبو السعود.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجديد 2023 - 2024 ستقام بشكلها الطبيعى والمعتاد من دورين دون تغيير.

وأوضح مسئولو الرابطة أنه تم الاستقرار بشكل نهائى على إقامة الدورى الجديد بشكله الطبيعى، حيث كانت هناك بعض التصورات أمام الرابطة ومنها إقامة الدورى من دور واحد لكن فى النهاية تم الاستقرار على إقامة الدورى بشكله المعتاد.