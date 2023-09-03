5 مباريات أفريقية تنتظر الأهلى بعد انتهاء معسكر النمسا.. تعرف عليها

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي يجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري فى مدينة الطائف السعودية 15 سبتمبر الجاري.

ويتنافس في نهائي كأس السوبر2023 الأهلى بطل دوري الأبطال، والاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر الجزائري، بطل كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام المباراة في مدينة الطائف على ملعب الملك فهد الشهير.

دوري أبطال أفريقيا أمام سان جورج الإثيوبى

ضرب فريق سان جورج الإثيوبي موعداً مع الأهلى في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا في نسخته الجديدة. وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر اليوم الأحد تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.

وفى السياق ذاته، تلقى النادى الأهلى تأكيدات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل انطلاقة المارد الأحمر في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا عدة أيام.

ويلتقي الأهلي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا مع فريق سان جورج الإثيوبي وتقام مباراة الذهاب في دور الـ32 أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر الجاري فى إثيوبيا، على أن تُقام مباراة الإياب أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر بالقاهرة.

وأسفرت قرعة الدوري الأفريقي لكرة القدم عن مواجهة الأهلي لفريق سيمبا التنزاني في افتتاح مباريات البطولة. ويلتقي الفريقان فى بداية منافسات البطولة بدور الثمانية، حيث تقام مباراة الذهاب في تنزانيا بملعب سيمبا يوم 20 أكتوبر، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 24 أكتوبر.

وفي حال فوزه على سيمبا ذهابا في تنزانيا يوم 20 أكتوبر وإيابا في مصر يوم 24 من نفس الشهر، سيواجه النادي الأهلي الفائز من مواجهة صن داونز وبترو أتليتكو الأنجولي في نصف النهائي.

الأهلي يواجه سيمبا التنزاني فى افتتاح بطولة الدوري الأفريقي