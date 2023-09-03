شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات أفريقية تنتظر الأهلى بعد انتهاء معسكر النمسا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الاهلى تدريباته اليومية بمعسكر النمسا، اليوم الأحد، استعداداً للموسم الجديد، ويشهد المعسكر فقرات متنوعة من التدريبات، كما يحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني من وقت لآخر منعاً لإصابة اللاعبين، خاصة أن الفريق عاد للتدريبات عقب فترة راحة طويلة وصلت لـ21 يوماً عقب انتهاء الموسم الماضي.
ويتطلع الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر الأوروبي من أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلي والأفريقي في الموسم الجديد، خاصة أن الأهلي سيخوض تحديات كثيرة الفترة المقبلة، يبدأها بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجارى فى مدينة الطائف السعودية، ثم يستهل منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها من الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.السوبر الأفريقى مع اتحاد العاصمة الجزائري
ويلعب الأهلي أولى مبارياته فى الموسم الجديد بخوض لقاء السوبر الأفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الأفريقية.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي يجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري فى مدينة الطائف السعودية 15 سبتمبر الجاري.
ويتنافس في نهائي كأس السوبر2023 الأهلى بطل دوري الأبطال، والاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر الجزائري، بطل كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام المباراة في مدينة الطائف على ملعب الملك فهد الشهير.دوري أبطال أفريقيا أمام سان جورج الإثيوبى
ضرب فريق سان جورج الإثيوبي موعداً مع الأهلى في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا في نسخته الجديدة. وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر اليوم الأحد تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.
وفى السياق ذاته، تلقى النادى الأهلى تأكيدات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل انطلاقة المارد الأحمر في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا عدة أيام.
ويلتقي الأهلي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا مع فريق سان جورج الإثيوبي وتقام مباراة الذهاب في دور الـ32 أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر الجاري فى إثيوبيا، على أن تُقام مباراة الإياب أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر بالقاهرة.
الأهلي يواجه سيمبا التنزاني فى افتتاح بطولة الدوري الأفريقي
وأسفرت قرعة الدوري الأفريقي لكرة القدم عن مواجهة الأهلي لفريق سيمبا التنزاني في افتتاح مباريات البطولة. ويلتقي الفريقان فى بداية منافسات البطولة بدور الثمانية، حيث تقام مباراة الذهاب في تنزانيا بملعب سيمبا يوم 20 أكتوبر، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 24 أكتوبر.
وفي حال فوزه على سيمبا ذهابا في تنزانيا يوم 20 أكتوبر وإيابا في مصر يوم 24 من نفس الشهر، سيواجه النادي الأهلي الفائز من مواجهة صن داونز وبترو أتليتكو الأنجولي في نصف النهائي.
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