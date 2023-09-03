شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انتظام أحمد سمير فى تدريبات أهلى بنى غازى الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش المعار لأهلى بنى غازى الليبى، فى تدريبات فريقه الجديد السبت المقبل، حيث يقيم النادى الليبى معسكراً مغلقاً فى القاهرة بداية من السبت المقبل يشهد انضمام أحمد سمير للتدريبات خلاله على أن يغادر مع أهلى بنى غازى إلى ليبيا فور انتهاء المعسكر.

وأتم نادي أهلي بني غازي الليبي إجراءات التعاقد مع أحمد سمير لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة موسماً واحداً بنية البيع، ووقع اللاعب على العقد في حضور اللواء أيمن المصري المشرف على الكرة بالطلائع، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالنادى.