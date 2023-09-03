شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه المسائي فى النمسا بحضور الجالية المصرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى فريق الأهلي مرانه المسائي اليوم، الأحد، فى معسكره الخارجي المقام حاليا فى النمسا، ضمن برنامج التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، والتي يستهلها الأهلي بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الأفريقي.

وشهد المران حضور عدد من جماهير الأهلي التابعة للجالية المصرية المقيمة بالنمسا، من أجل مؤازرة الفريق الأحمر والشد من أزره قبل خوض منافسات الموسم الجديد.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الصباحي اليوم، الأحد، والذى أقيم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالنمسا. وأدى اللاعبون تدريبات بدنية بالجري حول الملعب، بالإضافة لتدريبات خاصة تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط أحمال الأهلي، في ظل حرص الجهاز الفني على الوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية الكاملة.

وفى الفقرة الثانية، تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات؛ من أجل تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية، وخصص الجهاز الفني، بقيادة مارسيل كولر، فقرة خاصة للتدريب على الكرات العرضية والضربات الثابتة.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فى معسكر إعداد بالنمسا، ويستمر حتى السادس من سبتمبر الجاري؛ استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.