شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه وادى دجلة ودياً على هامش معسكر العين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، على خوض مباراة ودية مع وادي دجلة، على هامش معسكر ذئاب الجبل المقام حالياً بالعين السخنة استعداداً للموسم الجديد.

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون اختتم تدريباته والمرحلة الأولى من الإعداد علي ملعبه بالجبل الأخضر الثلاثاء الماضي، وذلك قبل التوجه صباح الأربعاء، إلى معسكر العين السخنة .

وتلقى نادي المقاولون العرب خطابات رسمية باستدعاء خمسة لاعبين للانضمام للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولية المقبلة من 4 إلى 12 سبتمبرالجارى.

ونجح المقاولون العرب فى ضم 9 صفقات صيفية وهم: محمود وادي، عامر عامر، عماد ميهوب وأحمد فوزي على سبيل الإعارة من بيراميدز، زياد فرج على سبيل الإعارة من المصري، إسلام عبد النعيم وعمرو مرعي في صفقة انتقال حر، عربي بدر 3 مواسم من الأهلي، وعماد الدين بوبكر.

وأعلن المقاولون رحيل 9 لاعبين: حسن شاهين بعد انتهاء تعاقده وانتقاله إلى البنك الأهلي، لويس إدوارد بعد انتهاء تعاقده، محمد رزق، أحمد عفيفي ومحمد محسن ليلة، فادي فريد بعد انتهاء إعارته من البنك الأهلي، أحمد عاطف قطة بعد انتهاء إعارته من بيراميدز، بالإضافة إلى، انتقال يوسف الجوهري إلى النادي المصري، وعمر فايد إلى فناربخشة التركي لخوض تجربة الاحتراف.