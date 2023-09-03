شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعاقد مع نهال جمال لتدعيم فريق سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، التعاقد مع نهال جمال للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بالنادي بداية من الموسم الجديد.



وقال العوضى، إن اللاعبة وقعت على عقود الانتقال إلى صفوف الأهلى لمدة 4 سنوات قادمة، وانضمت مباشرة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق.

وأشار إلى أن نهال جمال تمثل إضافة كبيرة للفريق، بعدما نالت ثقة الجهاز الفني، وأن التعاقد معها يأتي في ضوء تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة من أجل المنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الصباحي اليوم، الأحد، والذى أقيم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالنمسا. وأدى اللاعبون تدريبات بدنية بالجري حول الملعب، بالإضافة لتدريبات خاصة تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط أحمال الأهلي، في ظل حرص الجهاز الفني على الوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية الكاملة.

وفى الفقرة الثانية، تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات؛ من أجل تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية، وخصص الجهاز الفني، بقيادة مارسيل كولر، فقرة خاصة للتدريب على الكرات العرضية والضربات الثابتة.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فى معسكر إعداد بالنمسا، ويستمر حتى السادس من سبتمبر الجاري؛ استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.