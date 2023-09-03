شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغنى يصطحب نجله فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد عبد الغني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على اصطحاب نجله "مالك"، خلال المران المسائي الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية.

وقام لاعبو الفريق والجهاز الفني بالتقاط الصور التذكارية مع "مالك"، على هامش المران المسائي.

ويواصل الزمالك تدريباته خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من غد الإثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي.