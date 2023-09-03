شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تختار كولر أفضل مدير فنى فى الموسم الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، اختيار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، كأفضل مدرب في الموسم الماضي، ونشر حساب الرابطة عبر تويتر صورة لمدرب القلعة الحمراء وعلق: "المارشال.. مارسيل كولر هو أفضل مدير فني في ‎دوري nile باختيارات جماهير ‎رابطة الأندية المحترفة على جميع المنصات".

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد طرحت عبر صفحتها الرسمية استفتاء للجماهير لاختيار أفضل مدير فنى في الموسم المنقضي للدوري المصري 2022 – 2023.

واختارت رابطة الأندية 4 مدربين هم مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى، وعلى ماهر المدير الفنى السابق لفيوتشر والحالى للمصرى، وباتشيكو مدرب بيراميدز وزوران مدرب الاتحاد السكندرى السابق.

ونجح مارسيل كولر في حصد العديد من الألقاب مع النادي الأهلي منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق خلال الموسم الماضي، حيث توج بالدوري، وكأس مصر وبطولتين من كأس السوبر المصري ودوري أبطال أفريقيا نسخة الموسم الماضي.