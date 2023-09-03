شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: كثرة ارتباطات الأندية سبب إلغاء فكرة تكوين منتخب المحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إلغاء فكرة تكوين منتخب مصر للمحليين، والتي كان ينوي الاتحاد المصري لكرة القدم تطبيقها في الفترة المقبلة.

وقال إمام، في ندوة لـ"الخليج 365": "تم التراجع عن تشكيل المنتخب لعدة أسباب، أهمها كثرة الارتباطات، وحاجة جميع الفرق للاعبيها المميزين في فترة التوقف التي قد يتخللها بعض المباريات في الموسم المقبل".

وأضاف إمام، أن الاتحاد كان ينوى تشكيل هذا المنتخب بتوصية من فيتوريا، ونعرف أنه سيحقق مكاسب كبيرة، لكننا نثق أن الأندية لن تتعاون معنا لنجاح هذا المنتخب.

وتابع إمام: "في حال تم تشكيل المنتخب واستدعاء لاعب من الأهلي والزمالك لم يقع عليه الاختيار في المنتخب الأول، من الصعب على ناديه التفريط فيه، لأن كل الأندية تحتاج لاعبيها، وإذا كنا نعانى في انضمام لاعبي الأندية للمنتخب الأول، فما بالك بالوضع في منتخب المحليين".