شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يؤكد انفراد الخليج 365: ميكالى الأقرب لقيادة منتخب 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ما انفرد به الخليج 365 من تعيين البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي مديرا فنيا لمنتخب الشباب مواليد 2005.

وقال حازم إمام في ندوة لليوم السابع: "بالفعل اقترب ميكالي من تدريب منتخب الشباب 2005، ندرك التحديات التي تواجه هذا المنتخب، وهو الأقرب للمهمة وسيتم الاعلان عن ذلك في أقرب وقت".

كان الخليج 365 قد انفرد باقتراب ميكالي من تدريب منتخب مصر للشباب تحت عنوان " 4 أسباب تُقرب البرازيلى ميكالى من تدريب منتخب مصر للشباب مواليد 2005"، بعد نجاحه الكبير مع المنتخب الأولمبي.

يأتي هذا المقترح لعدة أسباب منها، أن مهمة ميكالى مع المنتخب الأولمبي تنتهى في صيف العام المقبل، وثان الأسباب أن منتخب 2005 لا يرتبط بأي منافسات رسمية حتى صيف 2024، والسبب الثالث هو الطفرة التي صنعها ميكالى مع المنتخب الأولمبى رغم الظروف الصعبة التي مر بها تشكيل هذا المنتخب، أما السبب الرابع فهو الاستحقاقات التي تنتظر هذا المنتخب لمدة 4 سنوات على الأقل، حيث سيكون مؤهلا لخوض منافسات أمم أفريقيا للشباب، ثم كأس العالم للشباب، وتنتهى مهمة في أولمبياد 2028 في لوس أنجلوس.

وتلقى المنتخب الأولمبى أول خسارة تحت قيادة البرازيلي روجيريو ميكالي بعد 17 مباراة بلا هزيمة حينما خسر أمام نظيره المغربي، بنتيجة 2-1 في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، بعدما ضمن المنتخبان التأهل للأولمبياد بصرف النظر عن النتيجة.

وخسر منتخب مصر الأولمبى أمام المغرب بنتيجة 2 / 1 في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، ولكن قبل خسارة المغرب، خاض ميكالي مع منتخب مصر 17 مباراة ما بين رسمية وودية نجح في الفوز في 10 مباريات والتعادل في 7 ولم يتلق أي هزيمة، كما نجح منتخب مصر الأوليمبي تحت قيادة ميكالي في تسجيل 17 هدف واستقبل مرماه 4 أهداف فقط.