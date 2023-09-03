شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعاقد مع رجب مارو هداف القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو غزل المحلة في التعاقد مع رجب مارو هداف لافيينا في الموسم المنقضى بعقد يمتد لمدة 4 سنوات، استعدادا لدورى المحترفين والذى يسعى فيه الفريق المحلاوى للعودة لدورى الأضواء من جديد بعد الهبوط الموسم الماضى .

ويعد مارو من أفضل المهاجمين بالقسم الثانى، بعدما احتل صدارة ترتيب هدافين القسم الثانى بالكامل برصيد 16 هدفا، وكان قريبا من الانتقال للمصرى البورسعيدى إلا أن الصفقة توقفت في اللحظات الأخيرة، بعد تعاقد الفريق البورسعيدى مع التونسى فخر الدين بن يوسف.

يأتى ذلك بناء على رغبة خالد عيد، المدير الفنى للمحلة، الذى أوصى بالتعاقد مع اللاعب بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه فى الموسم الماضى واحتلاله صدارة ترتيب الهدافين بالرغم من صغر سنه.

واستقرت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، على موعد انطلاق دورى المحترفين موسم 2023/ 2024، بعد سحب قرعة المباريات اليوم فى مقر الاتحاد.

واتفقت لجنة المسابقات على انطلاق دورى المحترفين نهاية سبتمبر المقبل أو أول أكتوبر، وسيتم الإعلان عن الموعد النهائى بعد الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بالملاعب.