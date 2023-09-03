شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 3 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الأحد 3/9/2023، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء في مقدمتها: رابطة الأندية تختار كولر أفضل مدير فنى فى الموسم الماضى، ومران الأهلى المسائى.. تدريبات تكتيكية وفقرة بدنية تحت إشراف أندويا، والأهلي يجدد عقد عبد الرحمن حميد لمدة 4 مواسم. أحمد عبد القادر: سأرتدى القميص رقم 11 بالأهلى بسبب صلاح محسن أكد أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عزمه على الظهور بمستوى جيد خلال الموسم الجديد..

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