شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: لا أعرف سبب ندرة المواهب فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعجب حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، من ندرة المواهب في الكرة المصرية رغم اتساع رقعة المشاركات والتوسع في إنشاء الأكاديميات الخاصة وقطاعات الناشئين بالأندية والمشاريع الخاصة باكتشاف المواهب.

وقال حازم إمام، في ندوة لـ"الخليج 365": "الملاحظ أن ندرة المواهب ظاهرة عالمية وليست في مصر فقط، وهذا يتعارض مع فكرة التطور الكبير لكرة القدم واستخدام التكنولوجيا الحديث في التدريب وإنشاء العديد من الأكاديميات والأندية ما يتيح فرصة أكثر للممارسة".

وأضاف عضو اتحاد الكرة: "هناك فجوة بين الانتشار الكبير لكرة القدم والمواهب الحقيقية، في الماضي كان ممارسة الكرة صعبا للغاية ويواجه معوقات كبيرة، لكن الآن انتشرت اللعبة وقلت المواهب ولا نعرف السبب".

وتابع: "إذا نظرت لأبرز المواهب في كرة القدم فإنك تتحدث عن مارادونا وبيليه ورونالدو الظاهرة وغيرهم من النجوم، إنما حاليا الكرة تحولت لتكتيك دفاعي وماكينات أهداف وفقدت المتعة والشغف".